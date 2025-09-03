MLB／盛讚大谷翔平高速轟 道奇教頭：一般人只能敲成一壘打

大谷翔平今天敲出轉戰道奇隊後的第100轟，擊球初速120英里創生涯新高，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，一般打者這球只能敲成一壘安打，但大谷把球轟成全壘打。

大谷今天不只有全壘打，還有2支二壘安打，暌違21場再度上演猛打賞。羅伯茲賽後盛讚大谷，「他能把速球拉到右邊，打出那麼強勁的擊球非常驚人，最後一打席的二壘安打，以及之前左中外野方向二壘安打，揮棒都非常出色。」

談到全壘打發出的巨響，羅伯茲笑說：「當下沒注意擊球聲有多大，球瞬間就飛出去了。一般打者可能只能敲一壘安打，但他能把球轟成全壘打。」

羅伯茲也透露大谷針對速球的打擊訓練方式，「他經常使用專門的投球機練習打速球，揮棒也調整得更精簡，為了能應付快速球。我相信他9月會更好，就像去年9月打擊率0.393、10轟、32打點、16次盜壘，最後拿下月MVP一樣。」