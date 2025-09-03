聽新聞
MLB／太空人左投怒砸自家捕手？賽後稱不是故意的、已道歉
太空人隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）今天對戰洋基隊，疑似故意砸捕手搭檔沙拉薩（Cesar Salazar），罕見畫面引發球迷熱議。瓦德茲賽後否認是故意的。
5局上瓦德茲面對洋基隊葛里沙姆（Trent Grisham），1好0壞時似乎搖頭拒絕沙拉薩配球，沙拉薩比手勢要他暫停，但他仍直接投出，結果被敲滿貫砲。面對下一名打者，瓦德茲第2球直接砸中沙拉薩的護具，引發外界聯想投捕失和。
「我們只是搞錯訊號。」瓦德茲賽後表示，「我呼叫那顆球後就投了，結果出現誤會。回到休息區後我馬上跟他道歉，並承擔全部責任。」
當被問到是否是故意的，瓦德茲說：「不是，完全不是故意的。」
賽後媒體進入休息室時，這對投捕搭檔正在交談，瓦德茲強調兩人已經把話說開：「我們聊過了，比賽後就在他置物櫃前談，現在一切都好，這就是棒球場上會發生的事，但我們已經溝通好，沒問題了。」
沙拉薩也被問到當時情況，他解釋：「當時球場很吵，我以為我按對按鈕，結果按錯了，所以我期待的是另一種球，但實際上不是。」沙拉薩也澄清瓦德茲不是故意的，「瓦德茲和我其實關係非常好。」
