快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基葛里沙姆滿貫砲打爆太空人 奇森姆自信每年「30轟30盜」

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基外野手葛里沙姆。 法新社
洋基外野手葛里沙姆。 法新社

洋基隊9月初迎來魔鬼賽程，將依序對上太空人、藍鳥、老虎和紅襪隊，今天首戰對上太空人隊靠著王牌弗里德（Max Fried）7局好投，加上葛里沙姆（Trent Grisham）滿貫砲，以7：1拿下勝利，近9戰8勝，還是落後美聯東區龍頭藍鳥2.5場。

太空人今天推出王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，沒想到2局上就被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲2分砲，5局上葛里沙姆再補上滿貫砲，讓瓦德茲主投5局失6分，防禦率上升至3.40。

反觀弗里德直到6局下才失掉1分，本場主投7局僅失1分，防禦率降至2.98。8局上奇森姆再敲出陽春砲，終場就以7：1收下勝利。

葛里沙姆近4戰第2度敲滿貫砲，也是本季第3支，今年他全壘打累積到第29轟，合約最後1年的他有望在季後獲取大約。葛里沙姆受訪時說，「我在準備打擊時就告訴自己，這會是重要打席，所以我要冷靜、專注，等自己能掌握的球。」

奇森姆今年雖一度遭遇傷勢，但仍繳出明星身手，近9戰敲出6轟，本季28轟26盜逼近生涯首次「30轟30盜」俱樂部。對此，奇森姆表示，「我一直相信如果保持健康，我每年都能超過30轟30盜，就算今年不算完全健康，我還是證明自己能達到，這對我來說超酷。」

洋基 太空人

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟、3長打也救不了 道奇牛棚失火輸海盜

道奇隊日本球星大谷翔平近期低迷手感有回溫，相隔6場開轟締造開路先鋒最多轟，3安猛打締造相隔11場單場複數安打，只不過道奇...

MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前單場4響砲，讓國聯MVP爭奪戰出現變數，但MLB資深記者威特拉德（Anthony Witrado）上節目時直言，「根本不需要爭論。」 國聯M

MLB／洋基葛里沙姆滿貫砲打爆太空人 奇森姆自信每年「30轟30盜」

洋基隊9月初迎來魔鬼賽程，將依序對上太空人、藍鳥、老虎和紅襪隊，今天首戰對上太空人隊靠著王牌弗里德（Max Fried）7局好投，加上葛里沙姆（Trent Grisham）滿貫砲，以7：1拿下勝利，近

MiLB／林維恩又跳升2A！旅美第一年搭火箭 跟莊陳仲敖當隊友

效力運動家隊的台灣左投林維恩今天確定被升上2A，這才是他職棒生涯的第一個球季，從1A起步後連跳2級進展神速猶如搭乘火箭，...

MLB／狄佛斯慢慢欣賞全壘打引發衝突 洛磯連3季慘吞百敗

洛磯隊今天繼續在丹佛主場迎戰巨人隊，1局上就因狄佛斯（Rafael Devers）兩分砲引發衝突，造成兩隊板凳清空，洛磯...

MLB／佐佐木朗希復健賽挨2轟失4分 道奇教頭：目前先發輪值狀態好

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天持續投小聯盟復健賽，首局就被敲出2轟失4分，最終5局失4分，直球最快96.9英里（約156公里），最慢89.0英里（約143公里）。 首局佐佐木解決前2名打者後，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。