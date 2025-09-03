MLB／洋基葛里沙姆滿貫砲打爆太空人 奇森姆自信每年「30轟30盜」

洋基隊9月初迎來魔鬼賽程，將依序對上太空人、藍鳥、老虎和紅襪隊，今天首戰對上太空人隊靠著王牌弗里德（Max Fried）7局好投，加上葛里沙姆（Trent Grisham）滿貫砲，以7：1拿下勝利，近9戰8勝，還是落後美聯東區龍頭藍鳥2.5場。

太空人今天推出王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，沒想到2局上就被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲2分砲，5局上葛里沙姆再補上滿貫砲，讓瓦德茲主投5局失6分，防禦率上升至3.40。

Trent Grisham GRAND SLAM 💪 pic.twitter.com/a70wPu1Khe — MLB (@MLB) 2025年9月3日

反觀弗里德直到6局下才失掉1分，本場主投7局僅失1分，防禦率降至2.98。8局上奇森姆再敲出陽春砲，終場就以7：1收下勝利。

It's fair AND it's gone



Jazz Chisholm Jr. crushes his 2nd HR of the night 💪 pic.twitter.com/88vcmTfucy — MLB (@MLB) 2025年9月3日

葛里沙姆近4戰第2度敲滿貫砲，也是本季第3支，今年他全壘打累積到第29轟，合約最後1年的他有望在季後獲取大約。葛里沙姆受訪時說，「我在準備打擊時就告訴自己，這會是重要打席，所以我要冷靜、專注，等自己能掌握的球。」

奇森姆今年雖一度遭遇傷勢，但仍繳出明星身手，近9戰敲出6轟，本季28轟26盜逼近生涯首次「30轟30盜」俱樂部。對此，奇森姆表示，「我一直相信如果保持健康，我每年都能超過30轟30盜，就算今年不算完全健康，我還是證明自己能達到，這對我來說超酷。」