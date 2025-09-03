MLB／狄佛斯慢慢欣賞全壘打球引發衝突 洛磯連續3季慘吞百敗

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人與洛磯板凳清空。 法新社
巨人與洛磯板凳清空。 法新社

洛磯隊今天繼續在丹佛主場迎戰巨人隊，1局上就因狄佛斯（Rafael Devers）兩分砲引發衝突，造成兩隊板凳清空，洛磯一路落後到比賽結束，以4：7吞下2連敗，成為大聯盟本季首支達到100敗的球隊，也是連續3年敗場達三位數。

洛磯昨天在3連戰首戰不敵台灣投手鄧愷威，今天又遭狄佛斯本季第30轟狙擊，吞下近12戰第10敗，先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）只投兩人次，未抓到任何出局數就被驅逐出場，吞下本季第14敗，在大聯盟敗投榜排名第3，隊友桑撒提拉（Antonio Senzatela）和國民隊帕克（Mitchell Parker）15敗最慘。

弗里蘭面對首名打者拉莫斯（Heliot Ramos）被揮出一壘打，接著面對狄佛斯，在兩好球時投出83英里橫掃球，被轟成右外野方向397英尺兩分砲；狄佛斯拿著球棒，慢慢看著小白球飛上看台再甩棒，這個動作引發弗里蘭不滿，對著狄佛斯碎碎念，兩人因此互相叫罵，雙方球員也衝進場內推擠，幸好沒有釀成重大事件。

這起衝突結束後，洛磯球員回到場上守備，狄佛斯也按照正常程序繞完4個壘包，生涯9年第4次達到單季30轟，累積230支全壘打。

弗里蘭只投8球吞敗，本季戰績掉到3勝14敗、防禦率5.41，巨人內野手查普曼（Matt Chapman）、亞當斯（Willy Adames）也因激烈動作被趕出場，但狄佛斯打滿全場，引發衝突的兩分砲成為致勝一擊。

巨人近10戰搶下9勝，戰績升至70勝69敗，繼8月10日後勝率再度超過5成，但在國聯外卡排名第4，想拚季後賽門票很辛苦；洛磯前年103敗、去年101敗，今年是大聯盟首支出局球隊，光是最近3季已有304敗。

洛磯 巨人 大聯盟

