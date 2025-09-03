MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前單場4響砲，讓國聯MVP爭奪戰出現變數，但MLB資深記者威特拉德（Anthony Witrado）上節目時直言，「根本不需要爭論。」

國聯MVP最大熱門仍是大谷翔平，今年他累積46轟、87打點、17盜壘，打擊率0.279，OPS值0.998。投球方面，先發11場，32.1局飆44K，防禦率4.18，每局被上壘率1.21。史瓦柏則是累積49轟、119打點、10盜壘，打擊率0.245，OPS值0.943，主要擔任指定打擊。

不過威特拉德在《DodgerHeads》節目上直言，MVP人選就是大谷，根本不需要爭論，「這話題之所以再被提出，只是因為史瓦柏單場4轟。很多節目喜歡炒作，但幾乎所有結論都是4轟很厲害，但MVP還是大谷，不必再爭。」

節目主持人也表示認同：「如果理性看待，大家都會笑著承認MVP是大谷，不可能是膠著戰。」他引用《FanGraphs》的fWAR（勝利貢獻值）數據，大谷以7.0高居聯盟第一，反觀史瓦柏僅4.4、排名第13。

名人堂投手史摩茲（John Smoltz）日前上《FOX Sports》節目時被問，「國聯有誰能威脅大谷達成奪下生涯第4座MVP？」史摩茲馬上回答：「幾乎沒有。」

史摩茲進一步解釋，為何其他球員很難跟大谷競爭，「去年他沒登板投球，我們仍看見為何他是最好球員，再加上投球，其他球員再怎麼優秀，還是只能當陪襯。」