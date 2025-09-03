快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前單場4響砲，讓國聯MVP爭奪戰出現變數，但MLB資深記者威特拉德（Anthony Witrado）上節目時直言，「根本不需要爭論。」

國聯MVP最大熱門仍是大谷翔平，今年他累積46轟、87打點、17盜壘，打擊率0.279，OPS值0.998。投球方面，先發11場，32.1局飆44K，防禦率4.18，每局被上壘率1.21。史瓦柏則是累積49轟、119打點、10盜壘，打擊率0.245，OPS值0.943，主要擔任指定打擊。

不過威特拉德在《DodgerHeads》節目上直言，MVP人選就是大谷，根本不需要爭論，「這話題之所以再被提出，只是因為史瓦柏單場4轟。很多節目喜歡炒作，但幾乎所有結論都是4轟很厲害，但MVP還是大谷，不必再爭。」

節目主持人也表示認同：「如果理性看待，大家都會笑著承認MVP是大谷，不可能是膠著戰。」他引用《FanGraphs》的fWAR（勝利貢獻值）數據，大谷以7.0高居聯盟第一，反觀史瓦柏僅4.4、排名第13。

名人堂投手史摩茲（John Smoltz）日前上《FOX Sports》節目時被問，「國聯有誰能威脅大谷達成奪下生涯第4座MVP？」史摩茲馬上回答：「幾乎沒有。」

史摩茲進一步解釋，為何其他球員很難跟大谷競爭，「去年他沒登板投球，我們仍看見為何他是最好球員，再加上投球，其他球員再怎麼優秀，還是只能當陪襯。」

道奇 大谷翔平 Kyle Schwarber

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟、3長打也救不了 道奇牛棚失火輸海盜

道奇隊日本球星大谷翔平近期低迷手感有回溫，相隔6場開轟締造開路先鋒最多轟，3安猛打締造相隔11場單場複數安打，只不過道奇...

MLB／洋基葛里沙姆滿貫砲打爆太空人 奇森姆自信每年「30轟30盜」

洋基隊9月初迎來魔鬼賽程，將依序對上太空人、藍鳥、老虎和紅襪隊，今天首戰對上太空人隊靠著王牌弗里德（Max Fried）7局好投，加上葛里沙姆（Trent Grisham）滿貫砲，以7：1拿下勝利，近

MiLB／林維恩又跳升2A！旅美第一年搭火箭 跟莊陳仲敖當隊友

效力運動家隊的台灣左投林維恩今天確定被升上2A，這才是他職棒生涯的第一個球季，從1A起步後連跳2級進展神速猶如搭乘火箭，...

MLB／狄佛斯慢慢欣賞全壘打球引發衝突 洛磯連續3季慘吞百敗

洛磯隊今天繼續在丹佛主場迎戰巨人隊，1局上就因狄佛斯（Rafael Devers）兩分砲引發衝突，造成兩隊板凳清空，洛磯...

MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）日前單場4響砲，讓國聯MVP爭奪戰出現變數，但MLB資深記者威特拉德（Anthony Witrado）上節目時直言，「根本不需要爭論。」 國聯M

MLB／佐佐木朗希復健賽挨2轟失4分 道奇教頭：目前先發輪值狀態好

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天持續投小聯盟復健賽，首局就被敲出2轟失4分，最終5局失4分，直球最快96.9英里（約156公里），最慢89.0英里（約143公里）。 首局佐佐木解決前2名打者後，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。