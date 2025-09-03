快訊

MLB／佐佐木朗希復健賽挨2轟失4分 道奇教頭：目前先發輪值狀態好

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 路透
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天持續投小聯盟復健賽，首局就被敲出2轟失4分，最終5局失4分，直球最快96.9英里（約156公里），最慢89.0英里（約143公里）。

首局佐佐木解決前2名打者後，投出觸身球保送，隨後柯爾（Zach Cole）將94.5英里速球轟出牆，形成2分砲，接著佐佐木再投四壞保送，辛格頓（Jon Singleton）也將94.4英里速球轟成2分砲。

不過佐佐木隨後表現回穩，第2局投出另類三上三下，第3局1保送無失分，4、5局都投出三上三下。

總計佐佐木用69球投完5局，送出2次三振、2保送，1次觸身球，被敲3安，防禦率從7.00上升至7.07，每局被上壘率來到1.79。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前談到佐佐木的狀況，「現在先發投手狀態都很好，所以這場比賽後會怎樣還不確定。重要的是希望他能平安健康地投完。」

道奇 佐佐木朗希

