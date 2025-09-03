聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／佐佐木朗希復健賽挨2轟失4分 道奇教頭：目前先發輪值狀態好
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天持續投小聯盟復健賽，首局就被敲出2轟失4分，最終5局失4分，直球最快96.9英里（約156公里），最慢89.0英里（約143公里）。
首局佐佐木解決前2名打者後，投出觸身球保送，隨後柯爾（Zach Cole）將94.5英里速球轟出牆，形成2分砲，接著佐佐木再投四壞保送，辛格頓（Jon Singleton）也將94.4英里速球轟成2分砲。
不過佐佐木隨後表現回穩，第2局投出另類三上三下，第3局1保送無失分，4、5局都投出三上三下。
總計佐佐木用69球投完5局，送出2次三振、2保送，1次觸身球，被敲3安，防禦率從7.00上升至7.07，每局被上壘率來到1.79。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前談到佐佐木的狀況，「現在先發投手狀態都很好，所以這場比賽後會怎樣還不確定。重要的是希望他能平安健康地投完。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言