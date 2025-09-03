MLB／金慧成復出在機場待15小時睡地板 玩聯盟戰棋打發時間

道奇隊今天起前往匹茲堡與海盜隊展開3連戰，道奇韓籍工具人金慧成傷癒復出，但他費千辛萬苦才與球隊會合，在機場待了14到15小時，還睡機場地板。

據《橘郡紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）報導，金慧成直言，「我從來沒有在機場待那麼久過。」因為錯過轉機與班機延誤，金慧成和翻譯只能在機場地板過夜。旅程從奧克拉荷馬城出發，他們玩遊戲《聯盟戰棋》打發時間，金慧成平常飲食非常嚴格，他仍設法在機場解決三餐，確保攝取足夠蛋白質。

金慧成表示自己現在「100%健康」，揮棒狀態比7月底進傷兵名單前還要好。他當時滑壘時弄傷左肩，硬撐幾周後狀態越來越差，最終不得不進傷兵名單，接受注射可的松治療。

金慧成回憶，「我原本不覺得揮棒狀態差很多，但我們的團隊分析後，結果很清楚，揮棒跟季初已經不一樣了，就是那次滑壘造成受傷，後來疼痛加劇，影響到揮棒。」

金慧成8場復健賽34打數11支安打，他說，「透過復健賽，我重新回到春訓和球季初努力的方向，復健就是不斷重複相同的練習，把揮棒練到完美，最近感覺好很多。」

本季金慧成累積138打數，有2轟、15打點、12次盜壘成功，打擊率0.304，OPS值0.744，表現令球迷相當驚艷。今天他9局上代跑羅哈斯（Miguel Rojas），大谷翔平敲出二壘安打，金慧成跑回球隊第7分，不過道奇終場仍以7：9吞敗。