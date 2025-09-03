快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

MLB／金慧成復出在機場待15小時睡地板 玩聯盟戰棋打發時間

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成。 法新社
金慧成。 法新社

道奇隊今天起前往匹茲堡與海盜隊展開3連戰，道奇韓籍工具人金慧成傷癒復出，但他費千辛萬苦才與球隊會合，在機場待了14到15小時，還睡機場地板。

據《橘郡紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）報導，金慧成直言，「我從來沒有在機場待那麼久過。」因為錯過轉機與班機延誤，金慧成和翻譯只能在機場地板過夜。旅程從奧克拉荷馬城出發，他們玩遊戲《聯盟戰棋》打發時間，金慧成平常飲食非常嚴格，他仍設法在機場解決三餐，確保攝取足夠蛋白質。

金慧成表示自己現在「100%健康」，揮棒狀態比7月底進傷兵名單前還要好。他當時滑壘時弄傷左肩，硬撐幾周後狀態越來越差，最終不得不進傷兵名單，接受注射可的松治療。

金慧成回憶，「我原本不覺得揮棒狀態差很多，但我們的團隊分析後，結果很清楚，揮棒跟季初已經不一樣了，就是那次滑壘造成受傷，後來疼痛加劇，影響到揮棒。」

金慧成8場復健賽34打數11支安打，他說，「透過復健賽，我重新回到春訓和球季初努力的方向，復健就是不斷重複相同的練習，把揮棒練到完美，最近感覺好很多。」

本季金慧成累積138打數，有2轟、15打點、12次盜壘成功，打擊率0.304，OPS值0.744，表現令球迷相當驚艷。今天他9局上代跑羅哈斯（Miguel Rojas），大谷翔平敲出二壘安打，金慧成跑回球隊第7分，不過道奇終場仍以7：9吞敗。

道奇 金慧成

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟、3長打也救不了 道奇牛棚失火輸海盜

道奇隊日本球星大谷翔平近期低迷手感有回溫，相隔6場開轟締造開路先鋒最多轟，3安猛打締造相隔11場單場複數安打，只不過道奇...

MLB／大谷120哩生涯最速雷射砲 改寫開路先鋒單季最多轟

道奇隊日本球星大谷翔平今天開轟，與海盜隊之戰3局上轟出的陽春砲，不僅是加盟道奇後的第100轟，120英哩（約193.1公...

MiLB／林維恩又跳升2A！旅美第一年搭火箭 跟莊陳仲敖當隊友

效力運動家隊的台灣左投林維恩今天確定被升上2A，這才是他職棒生涯的第一個球季，從1A起步後連跳2級進展神速猶如搭乘火箭，...

MLB／接到大谷道奇百轟直呼好可怕 女球迷：無價之寶不會賣

大谷翔平今天面對海盜隊擊出本季第46轟，同時是轉戰道奇隊的第100轟。幸運撿到這顆全壘打球的是一名20歲女球迷，她直呼不會賣掉。 第3局大谷翔平逮中錢德勒（Bubba Chandler）99.2

MLB／佐佐木朗希復健賽挨2轟失4分 道奇教頭：目前先發輪值狀態好

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天持續投小聯盟復健賽，首局就被敲出2轟失4分，最終5局失4分，直球最快96.9英里（約156公里），最慢89.0英里（約143公里）。 首局佐佐木解決前2名打者後，

MLB／金慧成復出在機場待15小時睡地板 玩聯盟戰棋打發時間

道奇隊今天起前往匹茲堡與海盜隊展開3連戰，道奇韓籍工具人金慧成傷癒復出，但他費千辛萬苦才與球隊會合，在機場待了14到15小時，還睡機場地板。 據《橘郡紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunke

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。