聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／接到大谷道奇百轟直呼好可怕 女球迷：無價之寶不會賣
大谷翔平今天面對海盜隊擊出本季第46轟，同時是轉戰道奇隊的第100轟。幸運撿到這顆全壘打球的是一名20歲女球迷，她直呼不會賣掉。
第3局大谷翔平逮中錢德勒（Bubba Chandler）99.2英里的內角偏低速球，擊球初速高達120英里，4秒就飛進右外野觀眾席。這是大谷生涯最強勁一球，也是「Statcast」開始紀錄以來，道奇球員最強擊球。
接到這顆球的是20歲女球迷霍根（Maya Hogan），她回憶，「真的好可怕，球就這樣直直飛向我們，我當下心想不要碰，因為球實在太快了。」沒想到一轉眼球就落在她腳邊，她表示，「我不敢相信，大家都對我喊叫，那刻才意識到原來是我接到的。」
球場工作人員還在球上寫下「大谷翔平第46轟（Ohtani 46th HR）」。霍根表示會把這顆球留下來珍藏，「如果是我爸，他一定不會賣掉，我也不會。有人可能會賣掉，但對我來說這是無價之寶，賣掉就不在身邊了，所以我不會賣。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言