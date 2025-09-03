MLB／大谷翔平開轟、3長打也救不了 道奇牛棚失火輸海盜

道奇隊日本球星大谷翔平近期低迷手感有回溫，相隔6場開轟締造開路先鋒最多轟，3安猛打締造相隔11場單場複數安打，只不過道奇隊投手群8次四壞球送禮持續失血，以7：9敗給海盜隊。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席敲出飛球出局，不過3局上從海盜隊投手錢德勒（Bubba Chandler）手中開轟，幫助球隊追到2：4落後。

這一轟擊球初速120英哩（約193.1公里）改寫大谷生涯新高，也是自2015年「Statcast」開始紀錄以來的道奇隊史新紀錄，這是他本季第46轟，其中42轟擔任第1棒，打破了亞古納（Ronald Acuna Jr. ）在2023年的41轟，成為大聯盟史上單季開路先鋒全壘打最多紀錄保持人。

這一轟也是大谷翔平加盟道奇隊的第100轟，史上第4位加盟球隊後前2季擊出百轟，前3人為貝比魯斯（Babe Ruth，洋基）、A-Rod（Alex Rodriguez，遊騎兵）、馬里斯（Roger Maris，洋基）。

Shohei Ohtani rockets a home run out at 120 MPH 😳 pic.twitter.com/EFxw2IPbUE — MLB (@MLB) 2025年9月2日

道奇隊雖然在4局上靠著帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲追平比數，幫助先發5局、失4分的克蕭（Clayton Kershaw）逃敗，然而恩里克斯（Edgardo Henriquez）6局下接手後0.1局丟掉3分。

大谷翔平在7局上的二壘安打製造無人出局、二三壘有人機會，道奇隊也在該局攻下2分，然而7局、8局下牛棚各丟1分，又回到3分差。

9局上前一棒羅哈斯（Miguel Rojas）保送後換金慧成代跑，大谷翔平再次敲出二壘安打、攻下1分，然而接下來連3個出局數，比賽就以2分差結束。