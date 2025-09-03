MiLB／林維恩又跳升2A！旅美第一年搭火箭 跟莊陳仲敖當隊友

效力運動家隊的台灣左投林維恩今天確定被升上2A，這才是他職棒生涯的第一個球季，從1A起步後連跳2級進展神速猶如搭乘火箭，將與台灣投手莊陳仲敖一起當密德蘭尋礦獵犬隊（Midland RockHounds）隊友。

19歲的林維恩以130萬美元（約新臺幣3998.7萬元）簽約金加入運動家，今年跳過新人聯盟，直接從1A出發，6月底獲得肯定升上高階1A，如今再度晉升，成為本季2A最年輕球員。

林維恩今年在1A的13場出賽，50局投出69次三振、僅6次保送，升上高階1A後，他11場出賽投30.1局，送出40次三振、防禦率3.26，依舊維持穩定內容。

林維恩的武器庫包含四縫線速球、滑球、曲球以及變速球，其中變速球被高A投手教練、前大聯盟投手伯巴（Dave Burba）譽為最佳球種，只不過下個課題是能夠把變化球放在好球帶以外，有引誘球才能避免被狙擊，林維恩也認為自己「投太多好球」，未來必須繼續調整武器庫與配球策略。