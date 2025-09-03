聽新聞
MLB／大谷120哩生涯最速雷射砲 改寫開路先鋒單季最多轟
道奇隊日本球星大谷翔平今天開轟，與海盜隊之戰3局上轟出的陽春砲，不僅是加盟道奇後的第100轟，120英哩（約193.1公里）的擊球初速更是職業生涯最強勁的一球，也是「Statcast」開始紀錄以來，道奇球員的最強擊球。
大谷翔平是在3局上從海盜隊投手錢德勒（Bubba Chandler）手中開轟，幫助球隊追到2：4，本季第46轟排名全大聯盟第三，其中42轟是擔任第1棒敲出，打破了亞古納（Ronald Acuna Jr. ）在2023年的41轟，成為大聯盟史上單季開路先鋒全壘打最多紀錄保持人。
而大谷翔平加盟道奇隊第2個球季就累積百轟，根據Elias Sports Bureau的數據是史上第4位加盟球隊後前2季擊出百轟，前3人為貝比魯斯（Babe Ruth，洋基，1920-21年，113轟）、A-Rod（Alex Rodriguez，遊騎兵，2001-02年，109轟）、馬里斯（Roger Maris，洋基，1960-61年，100轟）。
大谷翔平在294場達成百轟，則是1900年以來，同一支球隊以場次計算的史上第三快百轟，前面只有麥奎爾（Mark McGwire，紅雀，230場）與貝比魯斯（洋基，250場）比他更快。
Statcast自2015年開始追蹤以來，包括季後賽，大谷擊出的15顆最快擊球都是道奇隊紀錄，今天這顆120英哩擊球，也是有紀錄以來第六快的全壘打，目前的紀錄保持者是克魯茲（Oneil Cruz）在今年5月25日擊出122.9哩（約197.8公里）的全壘打。
