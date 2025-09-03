MLB／鄧愷威「電風扇」三振秀 橫掃球克敵

本季在小聯盟三Ａ兌現驚人Ｋ功的橫掃球，鄧愷威如今把三振秀搬到大聯盟場上熱映，昨天先發五點一局狂賞生涯新高的八次三振，無懼有「投手墳場」之稱的洛磯隊庫爾斯球場，直到退場前，都未讓洛磯得分，更讓對手頻頻追打壞球化身「電風扇」。

鄧愷威二○一八年展開旅美生涯，球探報告指出，他在疫情賽季之前，都是交替使用直球、滑球、曲球、變速球在內的四種球路，但之後發展出一顆高於平均水準的滑球，此後比賽中高度依賴這顆球路，均速在八十五哩左右，配備橫向與縱向位移，讓打者無法確實掌握，也容易釣到打者追打壞球。

鄧愷威本季在三Ａ平均九局奪三振十四點一次，為小聯盟賽季生涯新高，早已顯示是具備高三振能力的投手，昨天是他本季在大聯盟第五場出賽、第四場先發，變化球使用比例是最高的百分之六十三點五，單場八次三振有七次是靠變化球拿到第三顆好球。

鄧愷威這場好投令人驚豔，美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼在社群網站一連分享他的三則影片，分別是第二局的單局三Ｋ，以及第三、四局都靠變化球引誘到洛磯第九棒阿西亞出棒，一次收棒不及、一次猛力一揮只揮到空氣，大讚橫掃球「真的超噁心」。

鄧愷威此役八十五球有四十一球是橫掃球，占百分之四十八，洛磯打者面對這顆球廿八次出棒、十二次揮空，確實是他最有效的球路，單場一共製造十七次揮空，除了橫掃球外，還有三顆四縫線直球、兩顆曲球。