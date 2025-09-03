MLB／鄧愷威首奪先發勝 締生涯新紀錄

本季第二度前進美國職棒大聯盟，廿六歲台灣右投鄧愷威為巨人隊貢獻一場有壓制力的好投，昨天先發五點一局、八十五球、送出八次三振，均寫下生涯單場新高；儘管被敲九安打，最終責失兩分，巨人終場以八比二擊敗洛磯隊，鄧愷威拿下第二勝，更是二○一八年九月一日（美國時間）陳偉殷之後，相隔正好七年，又有台灣投手在大聯盟拿下先發勝。

鄧愷威首局讓洛磯隊三上三下，從第二局起局局都讓對手攻占得點圈，屢靠三振解危；他在第二、三局的出局數全數都是三振，第四、五局也靠三振拿下第三個出局數，在大聯盟層級大展Ｋ功；他勝投到手後表示，壘上有人投起來更自在。

鄧愷威前五局共用七十四球，續投第六局，一出局後被連敲兩安打，面臨二、三壘有人危機，巨人換上佩奎羅接手，沒能凍結住壘上跑者，丟掉兩分記在鄧愷威帳上，本季戰績二勝三敗、防禦率七點二三。

鄧愷威能獲得這次投球機會，是因隊友惠森哈特受傷，代班先發繳出好投，巨人總教練梅爾文也給予讚許，「他的表現非常出色，尤其能投到第六局，為我們帶來幫助。」他指出，鄧愷威雖最終紀錄還是有掉分，但沒有投出任何保送、送出八次三振，「看得出來，隨著比賽進行，他的信心愈來愈強烈，也真的很想繼續投第六局。」

還有來自美國媒體的好評，舊金山紀事報記者史露瑟在社群網站上留言，「鄧愷威這場比賽能得到許多巨人球迷的喜愛，他繳出一場優異的表現，而且還是在丹佛庫爾斯球場。他在代班先發的比賽繳出五點一局好投，儘管退場時留下兩位跑者，但在投手丘上時，其實並未丟掉任何分數。」

鄧愷威首勝為八月九日面對國民隊中繼五局無失分奪勝，昨天入袋第二勝、也是首場先發勝，成為史上第五位在大聯盟拿到先發勝的台灣投手，跟進曹錦輝、王建民、郭泓志、陳偉殷四大傳奇行列。