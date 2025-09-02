MLB／鄧愷威好投被注意到了！韓媒：經典賽警戒對象

大聯盟巨人隊台灣投手鄧愷威今天先發面對洛磯隊，主投5.1局狂飆8K，只失2分，表現也被韓媒注意到，直呼是經典賽警戒對象。

巨人擁有韓籍外野手李政厚，因此是韓媒經常報導的球隊，今天韓媒《Star News》以「台灣傳來喜訊！李政厚隊友、國家隊投手在庫爾斯球場投出8次三振無保送的精彩表現，成為WBC重點警戒對象」為題撰文介紹鄧愷威。

報導提到，鄧愷威主投5局被敲9安，投出8次三振沒有保送，失2分，奪下本季第2勝。這場比賽堪稱鄧愷威本季代表作，庫爾斯球場海拔高，打者容易擊出長打，但鄧愷威沒有投出任何保送，也沒有被轟全壘打。雖被敲9支安打，但展現危機處理能力，把失分壓到最低，還狂飆8K。

鄧愷威是運用多種球路的投手，包含四縫線速球、橫掃球、曲球、變速球及伸卡球，速球均速93.3英里，水準相當不錯。鄧愷威2017年與雙城隊簽約，已累積豐富美國經驗。2019年7月被交易至巨人，2024年登上大聯盟，雖然去年只以牛棚身份出賽4場，防禦率9.82，但今年已拿下2勝，進步明顯。

文末指出，鄧愷威有機會在2026年3月出戰WBC，與南韓隊正面交鋒，他曾在2023年的WBC披上中華隊戰袍。根據分組，中華隊與南韓同屬C組，雙方預計2026年3月8日於東京巨蛋交手。