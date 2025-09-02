快訊

MLB／教士明星後援重傷恐整季報銷 感嘆「還好有找米勒」

聯合新聞網／ 綜合報導
教士後援投手亞當。 美聯社
教士隊今天傳出壞消息，明星後援投手亞當（Jason Adam）今天登板投球時突然倒地，需要搭推車才能退場，可能因左大腿股四頭肌肌腱撕裂，整季報銷。

第7局亞當處理經過投手丘的內野安打時突然倒地，立刻揮手示意並抱著左膝，隨後搭車退場接受治療。亞當賽後表示需要核磁共振（MRI）確認，但悲觀表示：「聽起來大概要6到9個月，這賽季大概是報銷了。」

亞當本季出賽65場，主投65.1局飆出70次三振，防禦率1.93，每局被上壘率1.15。

亞當受訪時拄著拐杖且左腿套著護具，他說：「我跟普瑞勒（A.J. Preller，教士總管）說過，我真的很高興你去把米勒（Mason Miller）找來，這個牛棚深度太深，如果問有哪隊能在沒有我的情況下依然撐住，那就是這一隊。我很期待為這些兄弟加油。這裡就像一個家庭，我很開心能繼續支持他們。」

教士本場比賽以3：4不敵金鶯隊，教士近8戰吞下6敗，目前戰績76勝62敗，落後國聯西區龍頭道奇隊2.5場。國聯外卡第2，領先大都會隊2場。

教士

