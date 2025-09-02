MLB／鄧愷威跟進曹錦輝、郭泓志 「打者天堂」奪勝台灣第3人

26歲旅美投手鄧愷威今天首次在丹佛庫爾斯球場（Coors Field）亮相，先發5.1局被洛磯隊揮出9支安打、失兩分奪下生涯第2勝，投球局數、奪三振8次、投85球都改寫生涯新高，也是繼曹錦輝、郭泓志之後，第3位在這座被譽為「打者天堂」的高海拔球場留下勝投紀錄的台灣球員。

洛磯隊投手曹錦輝2003年7月25日登上大聯盟，成為台灣投手第1人，對釀酒人隊先發6.1局失3分奪勝，地點就在庫爾斯球場；曹錦輝生涯6年投出5勝6敗4救援、防禦率5.75，其中在庫爾斯球場出賽16場，包括5場先發，戰績4勝2敗3救援，合計37.1局失22分（21分自責），被揮出36支安打包括10支全壘打，但也投出31次三振。

郭泓志在庫爾斯球場以後援投手身分投了15場，戰績2勝1敗2救援，合計16.1局失9分全是自責分，被揮出17支安打包括兩支全壘打，飆出27次三振。

過去曾在庫爾斯球場登板的台灣投手共有4人，王建民後援1場，投1局失兩分無關勝敗，陳偉殷出賽兩場包括1場先發，合計6局被揮出13支安打、包括3支全壘打，失9分都是自責分，吞下1敗。

鄧愷威今天為台灣投手在這座球場留下第7勝紀錄，也是個人生涯首場先發勝；歷年旅美球員在大聯盟共有14人登板，包括張育成、林子偉以野手身分消化局數，合計153勝117敗20救援，王建民68勝排名第1，接著是陳偉殷59勝、郭泓志13勝、曹錦輝5勝、王維中3勝、鄧愷威2勝，胡智爲、李振昌、曾仁和各有1勝。

洛磯今天遭到鄧愷威封鎖，以2：8落敗，本季戰績掉到39勝99敗，最快明天連續3季百敗紀錄，今天先發投手杜蘭德（Chase Dollander）投5局失6分吞敗，這位23歲菜鳥投手5月1日對勇士隊奪下生涯第2勝後，接下來15場先發慘吞9連敗，直接從2勝3敗變成2勝12敗，已經超過4個月不知勝投滋味。