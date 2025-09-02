聽新聞
MLB／紅襪主場特產！「故事哥」史托瑞擊出史上第2短全壘打
紅襪隊「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今天擊出一發飛行距離只有306英尺的全壘打，成為大聯盟史上第2短的全壘打，僅次2017年肯恩（Lorenzo Cain）的302英尺，這兩支全壘打都是打在紅襪隊主場的「Pesky Pole」標竿。
6局下史托瑞擊出右外野飛球，球從守護者右外野手諾爾（Jhonkensy Noel）的手套掉出來，裁判第一時間判定為界外球。
紅襪提出挑戰，改判為全壘打，改判理由是，「所有相關角度顯示，球在外野手明確且穩定控制前，已清楚擊中標竿。」
諾爾受訪時回憶，「我當時正試著接球，結果感覺撞到一個小孩，球已經在手套裡，但撞到小孩瞬間，球從手套裡掉出來。這外野真的很難守，那個判決讓我有點不高興，因為我心裡明白也許規則是這樣，但我不認為那該算全壘打，也許判二壘安打較合理。」
史托瑞則表示，「我一開始也覺得是場地規則二壘安打，因為我看到球先落在界內，然後彈到界外，這是我最初的想法，但很明顯球是從他手套裡掉出來後，又碰到標竿，這球確實有點難判，很高興結果對我們有利。」
紅襪終場以6：4擊敗守護者，本季戰績77勝62敗，落後美聯東區龍頭藍鳥隊2.5場。美聯外卡第2，領先第3的水手隊3.5場。
