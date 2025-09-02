快訊

MLB／滿貫砲+關鍵長打助大都會險勝 索托：9月火燙就能走到最後

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會隊強打索托。 路透
大都會隊強打索托。 路透

大都會隊強打索托（Juan Soto）今天敲出滿貫砲和關鍵三壘安打，單場6打點平個人生涯新高，幫助大都會以10：8險勝老虎隊。

4局上索托將老虎莫頓（Charlie Morton）的81.2英里曲球轟成右外野滿貫砲，幫助大都會以6：3超前，不過5局打完老虎追成6：6平手。6局上索托再敲出帶有2分打點的三壘安打，大都會終場也以10：8險勝。

索托本季累積36轟、90打點、26次盜壘成功，打擊率0.257，OPS值0.915，勝利貢獻值（WAR）5.1，獲得113次保送領先全大聯盟。另外，索托開轟又選到保送場次累積至116場，成為27歲前最多場次的球員，超越傳奇球星米奇曼托（Mickey Mantle）。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）盛讚，「他對好球帶的控制力，就像一場表演。每次他站上打擊區，你都會想盯著看。」

大都會目前74勝64敗，落後國聯東區龍頭費城人隊6場，排在國聯外卡第3，領先紅人隊4場。索托受訪時直呼，「這就是關鍵時刻，誰能在9月打出火燙表現，誰就能走到最後。」

大都會 Juan Soto

