快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威飆8K稱壘上有人更自在 隨隊記者讚好投：能獲巨人球迷喜愛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

鄧愷威今天在大聯盟繳出一場5.1局失2分、送出8次三振的好投，巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後認為，看得出鄧愷威隨著比賽進行越投越有信心。鄧愷威展現危機處理能力，今天屢屢飆K解危，也讓他表示，壘上有人時，自己投起來似乎更自在。

巨人今天以8：2擊敗洛磯隊，鄧愷威拿下本季第2勝、首場先發勝，他以85球完成5.1局投球，被敲9安打、失2分，被敲安打偏多，但在他投球任內並未失分，是在第6局留下兩位跑者退場後，接手的佩奎羅（Joel Peguero），讓洛磯先以滾地球送回1分，費南德茲再敲二壘打帶有1分打點，2分記在鄧愷威帳上。

鄧愷威此役以8K改寫生涯單場新高，從第2局起局局都讓對手攻占得點圈，但屢屢靠三振解危，他在第2、3局的出局數全數都是三振，第4、5局都靠三振拿下該局第3個出局數，在大聯盟層級大展K功，鄧愷威透過翻譯表示，「壘上有人時，讓我投起來更自在。」

惠森哈特（Carson Whisenhunt）受傷而臨時開啟的先發機會，鄧愷威把握住，且幫球隊吃下5.1局，梅爾文形容他擁有「橡皮手臂（rubber arm）」，是位耐投的投手，也誇讚鄧愷威的自信隨著比賽進行越來越強，今天的變化球也表現優異。

舊金山論壇報記者史露瑟（Susan Slusser）也誇讚鄧愷威的表現，在X上留言表示，「鄧愷威今天得到許多巨人球迷的喜愛，繳出一場優異的表現，而且還是在庫爾斯球場。他在代班先發的比賽繳出5.1局好投，儘管退場時留下兩位跑者，但他在投手丘上時並未丟掉任何分數。」

洛磯 巨人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／鄧愷威壘上有人展現K功！巨人教頭形容有「橡膠手臂」

MLB／鄧愷威噁心變化球狂釣打者 美國棒球網紅連讚3篇

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣奪先發首勝

MLB／鄧愷威再度升上大聯盟 明先發登板迎戰洛磯

相關新聞

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣奪先發首勝

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威重返大聯盟，今天在客場庫爾斯球場面對洛磯隊先發，又繳出一場代表作，先發5.1局、送出8次...

MLB／鄧愷威飆8K稱壘上有人更自在 隨隊記者讚好投：能獲巨人球迷喜愛

鄧愷威今天在大聯盟繳出一場5.1局失2分、送出8次三振的好投，巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後認為，看得出...

MLB／鄧愷威壘上有人展現K功！巨人教頭形容有「橡膠手臂」

巨人隊台灣投手鄧愷威今天在「打者天堂」庫爾斯球場（Coors Field）先發，主投5.1局失2分，沒有保送，狂飆8次三振，幫助巨人以8：2擊敗洛磯隊，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後形容

MLB／滿貫砲+關鍵長打助大都會險勝 索托：9月火燙就能走到最後

大都會隊強打索托（Juan Soto）今天敲出滿貫砲和關鍵三壘安打，單場6打點平個人生涯新高，幫助大都會以10：8險勝老虎隊。 4局上索托將老虎莫頓（Charlie Morton）的81.2英里

MLB／鄧愷威噁心變化球狂釣打者 美國棒球網紅連讚3篇

鄧愷威今天先發5.1局失2分、送出8次三振，幫助巨人隊以8：2擊敗洛磯隊，他的好投也攻占美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（...

MLB／官網模擬季後賽道奇排名不妙 世仇基襪也在外卡戰碰面

大聯盟例行賽邁入最後1個月，季後賽12席之爭更加激烈，大聯盟官網今天列出季後賽樹狀圖，以各隊目前戰績模擬對戰組合，挑戰世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。