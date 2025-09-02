MLB／鄧愷威飆8K稱壘上有人更自在 隨隊記者讚好投：能獲巨人球迷喜愛

鄧愷威今天在大聯盟繳出一場5.1局失2分、送出8次三振的好投，巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後認為，看得出鄧愷威隨著比賽進行越投越有信心。鄧愷威展現危機處理能力，今天屢屢飆K解危，也讓他表示，壘上有人時，自己投起來似乎更自在。

巨人今天以8：2擊敗洛磯隊，鄧愷威拿下本季第2勝、首場先發勝，他以85球完成5.1局投球，被敲9安打、失2分，被敲安打偏多，但在他投球任內並未失分，是在第6局留下兩位跑者退場後，接手的佩奎羅（Joel Peguero），讓洛磯先以滾地球送回1分，費南德茲再敲二壘打帶有1分打點，2分記在鄧愷威帳上。

鄧愷威此役以8K改寫生涯單場新高，從第2局起局局都讓對手攻占得點圈，但屢屢靠三振解危，他在第2、3局的出局數全數都是三振，第4、5局都靠三振拿下該局第3個出局數，在大聯盟層級大展K功，鄧愷威透過翻譯表示，「壘上有人時，讓我投起來更自在。」

惠森哈特（Carson Whisenhunt）受傷而臨時開啟的先發機會，鄧愷威把握住，且幫球隊吃下5.1局，梅爾文形容他擁有「橡皮手臂（rubber arm）」，是位耐投的投手，也誇讚鄧愷威的自信隨著比賽進行越來越強，今天的變化球也表現優異。

舊金山論壇報記者史露瑟（Susan Slusser）也誇讚鄧愷威的表現，在X上留言表示，「鄧愷威今天得到許多巨人球迷的喜愛，繳出一場優異的表現，而且還是在庫爾斯球場。他在代班先發的比賽繳出5.1局好投，儘管退場時留下兩位跑者，但他在投手丘上時並未丟掉任何分數。」