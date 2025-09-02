聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄧愷威壘上有人展現K功！巨人教頭形容有「橡膠手臂」
巨人隊台灣投手鄧愷威今天在「打者天堂」庫爾斯球場（Coors Field）先發，主投5.1局失2分，沒有保送，狂飆8次三振，幫助巨人以8：2擊敗洛磯隊，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後形容鄧愷威擁有「橡膠手臂」。
鄧愷威此戰被敲9支安打，投出8次三振，沒有保送，失掉2分，賽後防禦率降至7.23。總共投85球，36顆是橫掃球、24顆四縫線速球、18顆曲球、7顆伸卡球，製造17次揮空，橫掃球佔了12顆。
總教練梅爾文賽後形容他有橡膠手臂，並表示，「你可以看到隨著比賽進行，他的自信心也在提升。」
鄧愷威在第2局面臨1出局一、三壘有人危機，第3局也有1出局一、二壘有人危機，兩次都連飆2K化解危機。鄧愷威賽後表示，「這讓我壘上有人時投球更自在。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言