MLB／鄧愷威壘上有人展現K功！巨人教頭形容有「橡膠手臂」

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

巨人隊台灣投手鄧愷威今天在「打者天堂」庫爾斯球場（Coors Field）先發，主投5.1局失2分，沒有保送，狂飆8次三振，幫助巨人以8：2擊敗洛磯隊，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後形容鄧愷威擁有「橡膠手臂」。

鄧愷威此戰被敲9支安打，投出8次三振，沒有保送，失掉2分，賽後防禦率降至7.23。總共投85球，36顆是橫掃球、24顆四縫線速球、18顆曲球、7顆伸卡球，製造17次揮空，橫掃球佔了12顆。

總教練梅爾文賽後形容他有橡膠手臂，並表示，「你可以看到隨著比賽進行，他的自信心也在提升。」

鄧愷威在第2局面臨1出局一、三壘有人危機，第3局也有1出局一、二壘有人危機，兩次都連飆2K化解危機。鄧愷威賽後表示，「這讓我壘上有人時投球更自在。」

洛磯 巨人 鄧愷威

