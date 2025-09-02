快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威噁心變化球狂釣打者 美國棒球網紅連讚3篇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

鄧愷威今天先發5.1局失2分、送出8次三振，幫助巨人隊以8：2擊敗洛磯隊，他的好投也攻占美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）版面，第4局K掉阿西亞（Orlando Arcia）的橫掃球更讓他直呼「噁心（filthy）」。

鄧愷威先前在大聯盟單場最多三振為4K，今天以85球完成5.1局投球，其中60顆好球。此外，今天的橫掃球狀況絕佳，使用36球，對手面對25顆出棒、10次揮空，8K裡有5K是靠橫掃球拿到第3顆好球。

鄧愷威此役從第2局起局局都讓對手攻占得點圈，但屢屢靠三振解危，他在第2、3局的出局數全數都是三振，第4、5局都靠三振拿下該局第3個出局數，在大聯盟層級大展K功。

「投球忍者」弗里曼在X上一連分享三則鄧愷威的影片，分別是第2局的3K，第3局85.8哩的變化球讓阿西亞收棒不及，被判出棒過半遭到三振，以及第4局的84.8哩橫掃球，讓阿西亞面對大壞球猛力揮棒變成大型電風扇，弗里曼使用「wicked（超酷、超讚）」、「filthy」等詞彙形容鄧愷威的變化球，還附上戴著口罩的感冒emoji。

鄧愷威 弗里曼 大聯盟

延伸閱讀

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

MLB／鄧愷威對決百敗倒數的洛磯 對手杜蘭德8連敗、4個月未勝

MLB／鄧愷威再度升上大聯盟 明先發登板迎戰洛磯

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

相關新聞

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威重返大聯盟，今天在客場庫爾斯球場面對洛磯隊先發，又繳出一場代表作，先發5.1局、送出8次...

MLB／鄧愷威噁心變化球狂釣打者 美國棒球網紅連讚3篇

鄧愷威今天先發5.1局失2分、送出8次三振，幫助巨人隊以8：2擊敗洛磯隊，他的好投也攻占美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（...

MLB／官網模擬季後賽道奇排名不妙 世仇基襪也在外卡戰碰面

大聯盟例行賽邁入最後1個月，季後賽12席之爭更加激烈，大聯盟官網今天列出季後賽樹狀圖，以各隊目前戰績模擬對戰組合，挑戰世...

MLB／卡洛爾轟掉山本第12勝 72支長打領先大谷在國聯最強

響尾蛇隊今天拚到9局下，不敵史密斯（Will Smith）再見陽春砲，以4：5輸給道奇隊，終止最近4連勝，不過台美混血球...

MLB／才剛4億續約紅襪！ 「火球男」查普曼強勢關門守住勝利

美國職棒大聯盟「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）才以1330萬美元（約新台幣4億元）與現任東家波士頓紅襪...

MLB／杜蘭場內全壘打救了紅襪 14.71秒跑完4個壘包本季最速

紅襪隊今天在波士頓主場芬威球場對海盜隊之戰，明星外野手杜蘭（Jarren Duran）5局下揮出場內全壘打，攻下3分成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。