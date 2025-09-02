聽新聞
MLB／鄧愷威噁心變化球狂釣打者 美國棒球網紅連讚3篇
鄧愷威今天先發5.1局失2分、送出8次三振，幫助巨人隊以8：2擊敗洛磯隊，他的好投也攻占美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）版面，第4局K掉阿西亞（Orlando Arcia）的橫掃球更讓他直呼「噁心（filthy）」。
鄧愷威先前在大聯盟單場最多三振為4K，今天以85球完成5.1局投球，其中60顆好球。此外，今天的橫掃球狀況絕佳，使用36球，對手面對25顆出棒、10次揮空，8K裡有5K是靠橫掃球拿到第3顆好球。
鄧愷威此役從第2局起局局都讓對手攻占得點圈，但屢屢靠三振解危，他在第2、3局的出局數全數都是三振，第4、5局都靠三振拿下該局第3個出局數，在大聯盟層級大展K功。
「投球忍者」弗里曼在X上一連分享三則鄧愷威的影片，分別是第2局的3K，第3局85.8哩的變化球讓阿西亞收棒不及，被判出棒過半遭到三振，以及第4局的84.8哩橫掃球，讓阿西亞面對大壞球猛力揮棒變成大型電風扇，弗里曼使用「wicked（超酷、超讚）」、「filthy」等詞彙形容鄧愷威的變化球，還附上戴著口罩的感冒emoji。
