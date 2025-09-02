MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威重返大聯盟，今天在客場庫爾斯球場面對洛磯隊先發，又繳出一場代表作，先發5.1局、送出8次三振都改寫生涯新高，被敲9安打、失2分，巨人終場以8：2擊敗洛磯，鄧愷威拿下第2勝，防禦率從賽前的8.78降為7.23。

鄧愷威先前單場最多局數為5局、最多三振為4K，今天以85球完成5.1局投球，橫掃球狀況絕佳，使用36球，對手面對25顆出棒、10次揮空，8K裡有5K是靠橫掃球拿到第3顆好球。

鄧愷威首局三上三下都是靠飛球抓下出局數，第2局面對首位打者貝克（Jordan Beck）就被敲二壘打，面對道伊爾（Brenton Doyle）飆K後，托瓦（Ezequiel Tovar）也敲一壘打，洛磯攻占一、三壘，危機時刻連K卡洛斯（Kyle Karros）、費南德茲（Yanquiel Fernández），單局3K幫助自己全身而退。

鄧愷威第3局以飆K開局，弗里曼（Tyler Freeman）突襲短打點到三壘方向形成內野安打，莫尼亞克（Mickey Moniak）也打穿右邊防線，再度面對得點圈危機，但鄧愷威也複製前一局的劇本，面對古德曼（Hunter Goodman）、貝克都賞出三振。

洛磯第4局首位打者道伊爾就敲安上壘，連續兩顆飛球出局後，費南德茲揮出內野安打，鄧愷威這回在得點圈危機K掉阿西亞（Orlando Arcia）。鄧愷威在第5局又是被敲安打開局，隨即讓莫尼亞克敲出雙殺打，再K掉古德曼。

鄧愷威前5局用74球，續投第6局，一出局後遭道伊爾、托瓦接連敲安，面臨二、三壘有人危機，巨人換上佩奎羅（Joel Peguero）登板，洛磯先以滾地球送回1分，費南德茲再敲二壘打，鄧愷威留在壘包上的兩位跑者都兌現成為失分。

鄧愷威第6局抓到1個出局數，已經超越8月9日面對國民隊中繼5局奪勝的投球局數，可惜的是，差兩個出局數無緣解鎖生涯首次優質先發，前一次台灣選手在大聯盟演出優質先發，已要追溯到陳偉殷2018年9月21日，面對紅人隊先發7局無失分。

在洛磯先發投手杜蘭德（Chase Dollander）5局投球任內，巨人攻下6分，狄佛斯（Rafael Devers）一局上就敲陽春砲，第三局吉伯特（Drew Gilbert）也贊助兩分砲，第5局巨人再添3分入袋，先是亞當斯（Willy Adames）滿壘選到保送擠回分數，史密斯（Dominic Smith）安打挹注兩分打點。此外，亞當斯在7局上追加兩分砲，巨人打線以火力相挺鄧愷威的勝投牢握在手。