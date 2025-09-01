MLB／官網模擬季後賽道奇排名不妙 世仇基襪也在外卡戰碰面

大聯盟例行賽邁入最後1個月，季後賽12席之爭更加激烈，大聯盟官網今天列出季後賽樹狀圖，以各隊目前戰績模擬對戰組合，挑戰世界大賽2連霸的道奇隊掉到國聯第3種子，必須先打外卡系列賽，洋基、紅襪隊也在外卡戰碰面。

今年例行賽將在9月29日結束，季後賽10月1日點燃戰火，4輪賽事將從外卡系列賽打起，透過3戰2勝制決定贏家，晉級10月5日起5戰3勝制分區系列賽。

釀酒人隊目前戰績85勝53敗是大聯盟最佳紀錄，也是唯一勝率超過6成（6成16）的球隊，穩居國聯頭號種子，費城人隊名列第2種子，如果維持現況，將在分區系列賽以逸待勞。

道奇落後費城人1場勝差，暫居第3種子，將在外卡系列賽碰到第6種子大都會隊，另一個對戰組合是第4、5種子小熊和教士隊；值得一提的是，教士在國聯西區只落後道奇兩場勝差，仍有機會爭取隊史近19年首座分區冠軍。

美聯部分，老虎隊目前80勝58敗暫居頭號種子，藍鳥隊是第2號，同樣先在分區系列賽待命；太空人隊將以第3種子身分，在外卡系列賽碰到第6種子水手隊，第4、5種子形成基襪大戰。

藍鳥在美聯東區只領先洋基3場、紅襪3.5場勝差，太空人在西區也只領先水手兩場，不管分區王座還是外卡情勢，未來都可能發生變化。

大聯盟30隊中，洛磯隊是目前唯一遭淘汰的球隊，再吞兩敗就達連續3季三位數敗場，最後25戰全力避免超越去年白襪隊創下的1900年起單季最慘121敗紀錄。