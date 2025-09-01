MLB／卡洛爾轟掉山本第12勝 72支長打領先大谷在國聯最強

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台美混血球星卡洛爾的長打數在國聯排名第1。 路透社
響尾蛇隊今天拚到9局下，不敵史密斯（Will Smith）再見陽春砲，以4：5輸給道奇隊，終止最近4連勝，不過台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）火力全開，成為道奇最頭痛的打者，他的長打數也在國聯排名第1。

響尾蛇作客道奇球場，這次3連戰一共吸引14萬5136人次進場，卡洛爾合計12次打數揮出5支安打，包括兩支全壘打、兩支二壘打，攻下4分打點，昨天7局上陽春砲成為致勝一擊，今天8局上3分砲追成4：4平手，讓道奇投手群傷透腦筋。

道奇先發投手山本由伸投完7局4：1領先，史考特（Tanner Scott）8局上登板中繼，連續解決兩名打者後，再被揮出3支安打，對決卡洛爾在1好1壞後，97英里速球被轟成中左外野方向3分砲，山本本季第12勝也飛了。

卡洛爾近7戰和分區龍頭釀酒人、道奇交手，有4場出現兩支安打，本季29支全壘打刷新個人單季最多轟紀錄，72支長打（另有27支二壘打、16支三壘打）更在國聯排名第1、大聯盟第2，只落後洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）1支（28支二壘打、2支三壘打、43支全壘打）。

大聯盟長打數第3到5名依序是費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）71支、道奇隊大谷翔平70支、水手隊羅利（Cal Raleigh）69支。

這5人長打率也是大聯盟前5傑，賈吉6成74最高，大谷6成居次，卡洛爾5成59名列第5，而且16支三壘打穩居第1。

道奇 卡洛爾

