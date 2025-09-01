MLB／杜蘭場內全壘打救了紅襪 14.71秒跑完4個壘包本季最速

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪明星外野手杜蘭揮出場內全壘打，成為致勝功臣。 美聯社
紅襪隊今天在波士頓主場芬威球場對海盜隊之戰，明星外野手杜蘭（Jarren Duran）5局下揮出場內全壘打，攻下3分成為致勝一擊，紅襪終場以5：2獲勝，逃過3連戰被橫掃。

海盜打完前4局0：1落後，5局下靠安東尼（Roman Anthony）內野滾地球攻下全隊第1分，在2出局一、三壘有人時，杜蘭面對海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）揮出中右外野方向深遠飛球，不但送回兩位隊友，自己也展現過人速度直衝本壘，幫助紅襪4：1領先。

杜蘭以每秒29.3英尺的速度衝刺，只花14.71秒跑完4個壘包，這是大聯盟本季7支場內全壘打最快速度，也是2015年以來紅襪4支場內全壘打最快，官方紀錄他的高飛球飛行距離是266英尺。

紅襪第6局再下一城，海盜7局上卡納里歐（Alexander Canario）轟出陽春砲，個人第5轟也是全隊本季第100轟，終於成為最後1支達到百轟的球隊，前兩名是洋基隊233轟、道奇隊202轟。

吉歐里托（Lucas Giolito）先發6局失1分，成為紅襪第3位達到10勝的投手；凱勒投5局失4分，全因5局下隊友守備失誤，讓紅襪展開攻勢，這4分都是非自責分，還是吞下第13敗。

