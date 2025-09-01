MLB／才剛4億續約紅襪！ 「火球男」查普曼強勢關門守住勝利

美國職棒大聯盟「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）才以1330萬美元（約新台幣4億元）與現任東家波士頓紅襪續約1年，今天登場就大顯老將神威，讓對手三上三下守住勝利。

法新社報導，紅襪今天宣布2026年續簽兩屆世界大賽冠軍、古巴裔的37歲老將查普曼。這名大聯盟知名的火球王，聯盟史上最快球速170.3公里即是由他保持。

左投的查普曼是2009年於荷蘭比賽期間自古巴隊叛逃，他後來代表辛辛那提紅人在大聯盟亮相，並於2016年拿到美國國籍。查普曼在16個大聯盟賽季中，戰績59勝47負，三振1322次，自責分率2.52，救援成功362次。

Aroldis Chapman has gone 15 straight appearances and 44 straight batters without allowing a hit!



Chapman has a 1.02 ERA in 53 innings this year pic.twitter.com/vDAa3jsYzK — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年8月31日

查普曼曾8次入選全明星，也曾效力紐約洋基與堪薩斯市皇家。他分別於2016年與2023年隨芝加哥小熊與德州遊騎兵奪得世界大賽冠軍。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「這傢伙（查普曼）對我們來說非常棒，不僅僅是在球場」，「在更衣室裡，他的備戰方式也同樣出色」。

查普曼今天是在第9局登場，他讓對手三上三下並吞下2次三振，成功守住勝利避免系列賽遭海盜橫掃，終場紅襪以5比2獲勝，查普曼也收下本季第27次救援成功。