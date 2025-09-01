MLB／賈吉生涯358轟衝上隊史第5 洋基卻終止本季最長7連勝

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對白襪隊之戰首局開轟，本季第43支全壘打出爐，生涯累積358支也追平傳奇球星貝拉（Yogi Berra），並列隊史第5多，但洋基8局下遭索沙（Lenyn Sosa）陽春砲狙擊，終場以2：3落敗，終止本季最長7連勝。

賈吉1局上面對白襪先發投手培瑞茲（Martin Perez），在兩好球後逮中87英里卡特球，轟出中外野方向426英尺陽春砲，攻下全場第1分。

洋基打完前5局2：1領先，白襪6局下靠蒙哥馬利（Colson Montgomery）陽春砲追平比數，8局下索沙砲轟洋基第3任投手希爾（Tim Hill），本季第18支全壘打成為致勝一擊，逃過主場4連戰遭橫掃，洋基中斷客場9連勝。

Career home run No. 358 for Aaron Judge, tying him with Yogi Berra for 5th-most in @Yankees history! pic.twitter.com/5y9diT5I2Z — MLB (@MLB) 2025年8月31日

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）仍是大聯盟唯一50轟打者，費城人隊史瓦柏49轟居次，接著是道奇隊大谷翔平45轟、賈吉43轟、水手隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）42轟，其餘球員不到40轟。

賈吉今天5打數3安打，本季打擊率3成24仍是大聯盟打擊王，他說：「能和貝拉一樣穿著洋基球衣，追平他的全壘打紀錄，真是太酷了。」

洋基落後美聯東區龍頭藍鳥隊3場勝差，外卡排名暫居第1，領先紅襪隊半場勝差，水手排名第3，都在季後賽安全名單內。