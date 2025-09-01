快訊

MLB／鄧愷威對決百敗倒數的洛磯 對手杜蘭德8連敗、4個月未勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威明將先發對決大聯盟戰績最差的洛磯隊。 美聯社
鄧愷威明將先發對決大聯盟戰績最差的洛磯隊。 美聯社

大聯盟戰績最爛的洛磯隊，今天在丹佛主場庫爾斯球場贏得辛苦，9局下莫尼亞克（Mickey Moniak）揮出再見三壘打，以6：5險勝小熊隊，逃過3連戰遭橫掃命運，也終止最近4連敗，明天對巨人隊3連戰首戰將和台灣投手鄧愷威交手。

巨人今天宣布鄧愷威重返大聯盟，明天在丹佛對洛磯之戰登板先發，將是本季第5次出賽、第4場先發任務，目前戰績1勝3敗、防禦率8.78。

洛磯明天將由23歲右投杜蘭德（Chase Dollander）把關，本季19場先發投出2勝11敗、防禦率6.55；這位菜鳥投手5月1日對勇士隊奪下生涯第2勝後，接下來14場先發慘吞8連敗，直接從2勝3敗變成2勝11敗，已經4個月不知勝投滋味。

杜蘭德。 路透社
杜蘭德。 路透社

洛磯是大聯盟第1支、也是目前唯一確定打不進季後賽的球隊，今天打完前7局5：2領先，8局上被追平比數，還好9局下莫尼亞克救了球隊，本季戰績39勝98敗，連續3季百敗是遲早的事。

洛磯8月份拿到11勝，已是本季單月最多勝紀錄，在國聯西區落後排名第1的道奇隊39場勝差，若按目前進度，季末可能達到116敗，將是隊史單季最慘紀錄。

洛磯 巨人 大聯盟

MLB／鄧愷威對決百敗倒數的洛磯 對手杜蘭德8連敗、4個月未勝

大聯盟戰績最爛的洛磯隊，今天在丹佛主場庫爾斯球場贏得辛苦，9局下莫尼亞克（Mickey Moniak）揮出再見三壘打，以...

MLB／史考特挨轟搞砸山本由伸勝投 頻頻失投無解「請你告訴我」

道奇隊今天打到9局下靠史密斯（Will Smith）的再見陽春砲，以5：4擊敗響尾蛇隊，避免3連戰遭到橫掃。日籍投手山本...

MLB／賈吉生涯358轟衝上隊史第5 洋基卻終止本季最長7連勝

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對白襪隊之戰首局開轟，本季第43支全壘打出爐，生涯累積358支也追平傳奇球星貝...

MLB／42歲韋蘭德拚121球奪勝 菅野智之失7分生涯最慘吞敗

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）真是拚了，今天對金鶯隊之戰投了121球，完成先發5局無失分任務...

MLB／連3場與菜鳥捕手搭出優質先發 山本由伸：我很喜歡他

道奇隊在系列賽前兩場都輸給響尾蛇隊，今天由日籍投手山本由伸7局僅失1分、10K好投強勢把關，儘管他的勝投在8局上遭到砸鍋...

MLB／鄧愷威再度升上大聯盟 明先發登板迎戰洛磯

MLB舊金山巨人今天主場對巴爾的摩金鶯，球隊賽前宣布球員異動，左投惠森杭特進入15天傷兵，將右投鄧愷威調上大聯盟。這是鄧...

