MLB／鄧愷威對決百敗倒數的洛磯 對手杜蘭德8連敗、4個月未勝

大聯盟戰績最爛的洛磯隊，今天在丹佛主場庫爾斯球場贏得辛苦，9局下莫尼亞克（Mickey Moniak）揮出再見三壘打，以6：5險勝小熊隊，逃過3連戰遭橫掃命運，也終止最近4連敗，明天對巨人隊3連戰首戰將和台灣投手鄧愷威交手。

巨人今天宣布鄧愷威重返大聯盟，明天在丹佛對洛磯之戰登板先發，將是本季第5次出賽、第4場先發任務，目前戰績1勝3敗、防禦率8.78。

洛磯明天將由23歲右投杜蘭德（Chase Dollander）把關，本季19場先發投出2勝11敗、防禦率6.55；這位菜鳥投手5月1日對勇士隊奪下生涯第2勝後，接下來14場先發慘吞8連敗，直接從2勝3敗變成2勝11敗，已經4個月不知勝投滋味。

杜蘭德。 路透社

洛磯是大聯盟第1支、也是目前唯一確定打不進季後賽的球隊，今天打完前7局5：2領先，8局上被追平比數，還好9局下莫尼亞克救了球隊，本季戰績39勝98敗，連續3季百敗是遲早的事。

洛磯8月份拿到11勝，已是本季單月最多勝紀錄，在國聯西區落後排名第1的道奇隊39場勝差，若按目前進度，季末可能達到116敗，將是隊史單季最慘紀錄。