MLB／連3場與菜鳥捕手搭出優質先發 山本由伸：我很喜歡他

道奇隊在系列賽前兩場都輸給響尾蛇隊，今天由日籍投手山本由伸7局僅失1分、10K好投強勢把關，儘管他的勝投在8局上遭到砸鍋，道奇9局下靠史密斯（Will Smith）再見陽春砲以5：4取勝。大谷翔平則是4打數有1安打，為首局敲安後，靠弗里曼（Freddie Freeman）二壘打跑回分數。

山本由伸以98球完成7局投球，僅被敲4安打，4局上被包括卡洛爾在內的3支安打串連丟掉1分，7局投完帶著4：1領先退場，卻很快就看到自己的勝投裝了翅膀。

史考特第8局登板先取得兩出局，接下來被培多莫（Geraldo Perdomo）、馬提（Ketel Marte）敲安，面對卡洛爾的打席，一顆接近5號位的97.4哩直球被他一棒炸裂三分砲，這是卡洛爾本季第29轟，幫助響尾蛇以4：4追平，這是史考特本季第8次救援失敗，其中3次是搞砸山本的勝投。

Yoshinobu Yamamoto matches his career high with his 10th K of the day! pic.twitter.com/ax46jcb0jU — MLB (@MLB) 2025年8月31日

儘管無緣本季第12勝，山本表示，這個禮拜以來的調整狀況都很好，所以今天帶著自信站上投手丘，從一開賽就感覺很好，最終完成7局投球，自己也很滿意，「今天的所有球路都不錯，包括直球、曲球，不管球速怎樣，都能大膽進攻好球帶。」

山本近期已經連續5場在客場登板，今天相隔超過1個月再於道奇球場先發，熟悉的環境，也讓他更能自在發揮，「從踏上球場的一刻就感覺很好，畢竟這是我投過最多比賽的球場，對這裡很熟悉。」

此外，山本連3場由年輕的魯辛（Dalton Rushing）擔任捕手，都引導他投出優質先發，山本也對他的表現大力讚許，「我不是說他比史密斯（Will Smith）好之類的，但他全力幫助我，對我的投球給予建議，感覺得到他真的有看出一些東西，他很聰明也充滿熱情，我真的很喜歡他。」