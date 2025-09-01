快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／連3場與菜鳥捕手搭出優質先發 山本由伸：我很喜歡他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸連3場與年輕捕手魯辛(左)搭配。 路透社
山本由伸連3場與年輕捕手魯辛(左)搭配。 路透社

道奇隊在系列賽前兩場都輸給響尾蛇隊，今天由日籍投手山本由伸7局僅失1分、10K好投強勢把關，儘管他的勝投在8局上遭到砸鍋，道奇9局下靠史密斯（Will Smith）再見陽春砲以5：4取勝。大谷翔平則是4打數有1安打，為首局敲安後，靠弗里曼（Freddie Freeman）二壘打跑回分數。

山本由伸以98球完成7局投球，僅被敲4安打，4局上被包括卡洛爾在內的3支安打串連丟掉1分，7局投完帶著4：1領先退場，卻很快就看到自己的勝投裝了翅膀。

史考特第8局登板先取得兩出局，接下來被培多莫（Geraldo Perdomo）、馬提（Ketel Marte）敲安，面對卡洛爾的打席，一顆接近5號位的97.4哩直球被他一棒炸裂三分砲，這是卡洛爾本季第29轟，幫助響尾蛇以4：4追平，這是史考特本季第8次救援失敗，其中3次是搞砸山本的勝投。

儘管無緣本季第12勝，山本表示，這個禮拜以來的調整狀況都很好，所以今天帶著自信站上投手丘，從一開賽就感覺很好，最終完成7局投球，自己也很滿意，「今天的所有球路都不錯，包括直球、曲球，不管球速怎樣，都能大膽進攻好球帶。」

山本近期已經連續5場在客場登板，今天相隔超過1個月再於道奇球場先發，熟悉的環境，也讓他更能自在發揮，「從踏上球場的一刻就感覺很好，畢竟這是我投過最多比賽的球場，對這裡很熟悉。」

此外，山本連3場由年輕的魯辛（Dalton Rushing）擔任捕手，都引導他投出優質先發，山本也對他的表現大力讚許，「我不是說他比史密斯（Will Smith）好之類的，但他全力幫助我，對我的投球給予建議，感覺得到他真的有看出一些東西，他很聰明也充滿熱情，我真的很喜歡他。」

道奇 卡洛爾

延伸閱讀

MLB／史考特挨轟搞砸山本由伸勝投 頻頻失投無解「請你告訴我」

MLB／大谷翔平45轟重返國聯全壘打王 山本由伸優質先發奪第11勝

MLB／道奇菜鳥捕手改變配球策略 山本由伸：因為對方右打多

MLB／山本由伸7局優質先發、大谷翔平雙安無用 道奇打輸最爛洛磯

相關新聞

MLB／鄧愷威對決百敗倒數的洛磯 對手杜蘭德8連敗、4個月未勝

大聯盟戰績最爛的洛磯隊，今天在丹佛主場庫爾斯球場贏得辛苦，9局下莫尼亞克（Mickey Moniak）揮出再見三壘打，以...

MLB／史考特挨轟搞砸山本由伸勝投 頻頻失投無解「請你告訴我」

道奇隊今天打到9局下靠史密斯（Will Smith）的再見陽春砲，以5：4擊敗響尾蛇隊，避免3連戰遭到橫掃。日籍投手山本...

MLB／賈吉生涯358轟衝上隊史第5 洋基卻終止本季最長7連勝

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對白襪隊之戰首局開轟，本季第43支全壘打出爐，生涯累積358支也追平傳奇球星貝...

MLB／42歲韋蘭德拚121球奪勝 菅野智之失7分生涯最慘吞敗

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）真是拚了，今天對金鶯隊之戰投了121球，完成先發5局無失分任務...

MLB／連3場與菜鳥捕手搭出優質先發 山本由伸：我很喜歡他

道奇隊在系列賽前兩場都輸給響尾蛇隊，今天由日籍投手山本由伸7局僅失1分、10K好投強勢把關，儘管他的勝投在8局上遭到砸鍋...

MLB／鄧愷威再度升上大聯盟 明先發登板迎戰洛磯

MLB舊金山巨人今天主場對巴爾的摩金鶯，球隊賽前宣布球員異動，左投惠森杭特進入15天傷兵，將右投鄧愷威調上大聯盟。這是鄧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。