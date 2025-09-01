快訊

MLB／史考特挨轟搞砸山本由伸勝投 頻頻失投無解「請你告訴我」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸無緣勝投。 路透社
山本由伸無緣勝投。 路透社

道奇隊今天打到9局下靠史密斯（Will Smith）的再見陽春砲，以5：4擊敗響尾蛇隊，避免3連戰遭到橫掃。日籍投手山本由伸先發7局僅失1分、送出10次三振，勝投卻被史考特（Tanner Scott）砸鍋，8局上被卡洛爾（Corbin Carroll）敲出追平陽春砲，被問到為何今年失投球偏多？史考特回應：「我不知道，如果你知道，你可以告訴我。」

山本由伸以98球完成7局投球，僅被敲4安打，4局上被包括卡洛爾在內的3支安打串連丟掉1分，7局投完帶著4：1領先退場，卻很快就看到自己的勝投裝了翅膀。

史考特第8局登板先取得兩出局，接下來被培多莫（Geraldo Perdomo）、馬提（Ketel Marte）敲安，面對卡洛爾的打席，一顆接近5號位的97.4哩直球被他一棒炸裂三分砲，這是卡洛爾本季第29轟，幫助響尾蛇以4：4追平，史考特救援失敗，山本的勝投沒了，球迷對史考特噓聲四起。

「面對一位好打者，那球投到紅中，所以就被逮中了。」史考特表示，當下有考慮用滑球，但最終還是決定相信直球，只是自己失投了，「非常令人失望，你絕對不想在那種情況下看到球飛出球場。」

媒體持續追問為何本季的紅中失投偏多，史考特回應：「我不知道，如果你知道，可以告訴我，我只能說那是個糟糕的投球。」

