MLB／42歲韋蘭德拚121球奪勝 菅野智之失7分生涯最慘吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊42歲老將韋蘭德奪下本季第3勝，本季首嘗連勝滋味。 美聯社
巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）真是拚了，今天對金鶯隊之戰投了121球，完成先發5局無失分任務，巨人終場以13：2獲勝，他也奪下本季第3勝，本季首嘗連勝滋味。

韋蘭德曾在2018年6月20日對光芒隊之戰，用122球投6.2局無關勝敗，今天的用球數是近7年單場最多，被揮出3支安打、出現4次保送，讓金鶯一路掛零，生涯265勝穩居現役投手第1。

值得一提的是，韋蘭德飆出10次三振是本季單場新高，近3年首次達到二位數，也是生涯第73次，總計3530K也是現役三振王、史上排名第9。

「巨怪」強森（Randy Johnson）在2008年44歲347天的年紀飆出單場10K，韋蘭德以42歲192天成為近17年締造紀錄的最老投手，本季戰績3勝10敗、防禦率4.29。

金鶯隊35歲投手菅野智之先發3.1局，被揮出10支安打，包括1局下狄佛斯（Rafael Devers）陽春砲，失7分追平生涯最慘紀錄，戰績掉到10勝7敗、防禦率4.41。

狄佛斯5打數3安打、攻下兩分打點，本季第28轟出爐，首局開轟成為致勝一擊；韋蘭德投滿5局退場時，巨人已經7：0領先，一路維持優勢到比賽結束，以2勝1敗贏得系列賽。

巨人 金鶯 韋蘭德

