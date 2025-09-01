快訊

MLB／鄧愷威再度升上大聯盟 明先發登板迎戰洛磯

中央社／ 舊金山31日專電
鄧愷威第3度升上大聯盟。 路透社
舊金山巨人今天主場對巴爾的摩金鶯，球隊賽前宣布球員異動，左投惠森杭特進入15天傷兵，將右投鄧愷威調上大聯盟。這是鄧愷威旅美第3度升上大聯盟，他將在美國時間1日客場先發迎戰科羅拉多洛磯。

鄧愷威今天重返大聯盟，並回到舊金山巨人隊主場。這是他8月第2度被調上大聯盟，並且安排擔任先發投手。球隊已公布他將在1日對科羅拉多洛磯的比賽中擔任先發。

鄧愷威去年3月首度升上大聯盟，當時以長中繼投手的角色出賽；由於他先前在3A一直擔任先發，因此必須重新適應牛棚調度。今年8月他再度重返大聯盟，並以先發投手身分登板，共出賽4場，主投13.1局，戰績1勝3敗，8日主場對國民拿下生涯首勝。

巨人新秀左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）則進入15天傷兵。惠森杭特7月升上大聯盟，一度被下放回3A，後又被調回大聯盟接替受傷的魯普（Landen Roupp）。

日前，拿下威廉波特世界少棒總冠軍的東園國小少棒隊受邀到MLB巨人主場，巨人隊投手畢凡斯（Spencer Bivens）親自錄影、讓小將們為學長鄧愷威加油。

舊金山灣區「北美台灣一級棒聯盟」1日將在舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人（San Jose Giants）舉辦小聯盟台灣日活動，僑胞也將帶著應援毛巾為客場出賽的鄧愷威加油。

