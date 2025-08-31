MLB／整晚都在下注！地下組頭揭大谷翔平前翻譯驚人賭癮

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前專屬翻譯水原一平捲入非法簽賭風波，幕後操盤手波伊爾（Mathew Bowyer）於美國時間週五（8月30日）遭聯邦法院判刑1年又1天，並須接受2年監管，以及參加賭博成癮輔導課程。他需在10月10日前向當局報到服刑。

今年50歲的波伊爾在2024年8月認罪，罪名包括經營非法簽賭事業、洗錢及提交虛假報稅資料。判刑前，他已繳交160萬美元的賠償金。

檢方指出，波伊爾在審理過程中協助檢方成功定罪水原一平及另一名南加州簽賭業者，為此建議給予較輕的15個月刑期。不過，辯護律師貝絲（Annette Bass）則爭取以居家監禁代替牢刑，強調波伊爾目前正積極戒賭，且並不知道水原是盜用大谷翔平的帳戶償還賭債。

「我們不知道這會變成媒體高度關注的案件，」貝絲說，「他當初並沒有認為自己在占任何人便宜。」

但助理檢察官威廉絲（Kristen A. Williams）反駁道，波伊爾的行為對社會造成實質傷害，「這不只是單純的賭徒誤入歧途，他還接受媒體採訪談論水原與他經營的賭博事業，甚至在享受某種程度的名聲。」

根據法院文件，波伊爾長年經營大規模地下賭博業務，客戶超過700人。水原一平於2021年在聖地牙哥的一場撲克賽中與波伊爾認識後開始下注，並在2021年12月至2024年1月間進行至少1萬9000次賭注，累計輸掉近4100萬美元，更從大谷翔平帳戶挪用近1700萬美元來償還賭債。

波伊爾曾在接受ESPN採訪時透露：「我在30天內就察覺他是問題賭徒，他幾乎整晚都在下注，我從未見過這樣的人。比如烏克蘭對土耳其和沙烏地阿拉伯的比賽，他竟各壓10萬美元。」

整起事件於2024年3月曝光，起因是ESPN追查多筆由大谷翔平帳戶匯往波伊爾賭博機構的巨額資金。如今，水原一平已被判刑57個月，目前在賓州Allenwood低安全級別監獄服刑中。