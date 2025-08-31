MLB／卡洛爾陽春砲當起爆劑放蛇咬道奇 大谷翔平3支0有1保送

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3打數沒有安打，道奇熄火再度吞敗。 路透社
道奇隊今天以1：6不敵響尾蛇隊，前6局投手戰的基調，在第7局被響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的陽春砲一棒打破，大谷翔平則是3打數沒有安打，僅靠1次保送上壘。

道奇由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，投7局被敲4安打、失3分，他在前6局僅被敲1安打，0：0平手局面在7局上被打破。

卡洛爾在該局先敲出陽春砲，幫助響尾蛇先馳得點，古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr. ）、亞歷山大（Blaze Alexander）接連敲安，莫瑞洛（Gabriel Moreno）打向中外野的飛球，靠高飛犧牲打先護送三壘跑者跑回分數，結果中外野手帕赫斯（Andy Pages）傳球還發生失誤再送分。

大谷翔平唯一上壘出現在7局下，寇爾（Alex Call）先敲安打，兩出局後，大谷選到保送，讓道奇形成一、二壘有人局面，貝茲（Mookie Betts）安打攻下道奇全場唯一分數。

響尾蛇先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投6局也被敲4安打、無失分，拿下本季第6勝。

卡洛爾關鍵陽春砲一棒打破僵局。 路透社
道奇 響尾蛇

相關新聞

道奇隊今天以1：6不敵響尾蛇隊，前6局投手戰的基調，在第7局被響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的...

MiLB／李灝宇雙安第13轟出爐 林維恩中繼奪高A第3勝

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出個人本季第13轟，為陽春砲，單場2安1打點；運動家隊高階1A投手林維恩中繼登板，投...

MLB／內野高飛必死搞成雙殺 1個play讓紅雀、紅人都當機

紅雀隊今天以4：2擊敗紅人隊，一局上一顆內野高飛必死球造成雙殺的play掀起熱議，多家社群媒體轉發影片，美國棒球網紅「投...

MLB／皇家惠特生涯前4季都達陣20轟30盜 大聯盟史上第一人

皇家隊今天以3：1擊敗老虎隊，惠特（Bobby Witt Jr.）第8局的兩分砲打破1：1平手局面，這是他的本季第20轟...

MLB／證實大谷翔平未參與水原簽賭案 地下組頭揭關鍵內幕

曾擔任道奇球星大谷翔平專屬翻譯的水原一平，在盜用大谷帳戶中的1700萬美元用於簽賭後，已於2024年6月東窗事發並於近期入獄服刑。如今，這起醜聞中的非法簽賭集團主謀波伊爾（Mathew Bowyer）

MLB／道奇熄火全場3安大谷占1支 遭響尾蛇完封斬斷4連勝

4連勝中的洛杉磯道奇今天（30日）起在主場迎戰亞歷桑納響尾蛇，這場國聯西區內戰形成一場十足的投手戰，雖然道奇隊球星大谷翔平有安打、保送表現，但道奇全場受到響尾蛇隊投手群封鎖，只敲出3支零星安打，終場0比3遭響尾蛇完封。

