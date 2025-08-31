MLB／卡洛爾陽春砲當起爆劑放蛇咬道奇 大谷翔平3支0有1保送

道奇隊今天以1：6不敵響尾蛇隊，前6局投手戰的基調，在第7局被響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的陽春砲一棒打破，大谷翔平則是3打數沒有安打，僅靠1次保送上壘。

道奇由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，投7局被敲4安打、失3分，他在前6局僅被敲1安打，0：0平手局面在7局上被打破。

Corbin Carroll breaks a scoreless deadlock with his 28th homer of the season! pic.twitter.com/yttST2r4Ja — MLB (@MLB) 2025年8月31日

卡洛爾在該局先敲出陽春砲，幫助響尾蛇先馳得點，古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr. ）、亞歷山大（Blaze Alexander）接連敲安，莫瑞洛（Gabriel Moreno）打向中外野的飛球，靠高飛犧牲打先護送三壘跑者跑回分數，結果中外野手帕赫斯（Andy Pages）傳球還發生失誤再送分。

大谷翔平唯一上壘出現在7局下，寇爾（Alex Call）先敲安打，兩出局後，大谷選到保送，讓道奇形成一、二壘有人局面，貝茲（Mookie Betts）安打攻下道奇全場唯一分數。

響尾蛇先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投6局也被敲4安打、無失分，拿下本季第6勝。