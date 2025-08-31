MiLB／李灝宇雙安第13轟出爐 林維恩中繼奪高A第3勝

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出個人本季第13轟，為陽春砲，單場2安1打點；運動家隊高階1A投手林維恩中繼登板，投3局4K無失分，奪下本季高A第3勝。

美國職棒小聯盟賽事老虎隊3A今天與明尼蘇達雙城隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局下、3局下都吞下三振，4局下2人出局壘上有人時，敲出游擊方向安打，靠著隊友攻勢延續跑回分數。

Hao-Yu Lee’s 13th home run of the year goes to right center and puts Toledo up 12-1. pic.twitter.com/wigOw9vDnF — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2025年8月31日

李灝宇5局下敲出二壘方向滾地球出局，7局下球隊11比1領先時，從麥考漢（Darren McCaughan）手中開轟，個人本季第13轟為陽春砲，擊球初速103.6英里（約167公里）。

李灝宇8局下敲出二壘方向滾地球，今天總計6打數敲出2支安打，貢獻1分打點，有2得分，也吞下2次三振，賽後打擊率2成45；老虎隊終場以13比1搶勝。

運動家隊高階1A今天與克里夫蘭守護者高階1A交手，兩隊2局打完，運動家隊1比0領先，運動家隊台灣投手林維恩3局上接手中繼，登板連抓7個出局數。

運動家隊林維恩。本報資料照片

林維恩直到5局上1人出局後投出四壞保送才讓對手上到壘包，接著被敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出滾地球出局、三振抓到出局數，5局投完球隊2比0領先時退場。

林維恩今天總計用32球投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，球隊終場以3比0拿勝，林維恩拿下個人本季高A第3勝，賽後防禦率3.26。