MiLB／李灝宇雙安第13轟出爐 林維恩中繼奪高A第3勝
旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出個人本季第13轟，為陽春砲，單場2安1打點；運動家隊高階1A投手林維恩中繼登板，投3局4K無失分，奪下本季高A第3勝。
美國職棒小聯盟賽事老虎隊3A今天與明尼蘇達雙城隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局下、3局下都吞下三振，4局下2人出局壘上有人時，敲出游擊方向安打，靠著隊友攻勢延續跑回分數。
李灝宇5局下敲出二壘方向滾地球出局，7局下球隊11比1領先時，從麥考漢（Darren McCaughan）手中開轟，個人本季第13轟為陽春砲，擊球初速103.6英里（約167公里）。
李灝宇8局下敲出二壘方向滾地球，今天總計6打數敲出2支安打，貢獻1分打點，有2得分，也吞下2次三振，賽後打擊率2成45；老虎隊終場以13比1搶勝。
運動家隊高階1A今天與克里夫蘭守護者高階1A交手，兩隊2局打完，運動家隊1比0領先，運動家隊台灣投手林維恩3局上接手中繼，登板連抓7個出局數。
林維恩直到5局上1人出局後投出四壞保送才讓對手上到壘包，接著被敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出滾地球出局、三振抓到出局數，5局投完球隊2比0領先時退場。
林維恩今天總計用32球投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，球隊終場以3比0拿勝，林維恩拿下個人本季高A第3勝，賽後防禦率3.26。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言