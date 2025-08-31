聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／皇家惠特生涯前4季都達陣20轟30盜 大聯盟史上第一人
皇家隊今天以3：1擊敗老虎隊，惠特（Bobby Witt Jr.）第8局的兩分砲打破1：1平手局面，這是他的本季第20轟，生涯前4季全數繳出20轟、30盜以上，成為大聯盟史上第一人。
惠特賽前已累積19轟、34盜，今天在第8局炮轟左投霍頓（Tyler Holton），一棒掃出中外野牆外，飛行距離427呎，成為此役的致勝轟。
惠特從菜鳥年2022年以20轟30盜起跑，接下來兩年分別繳出30轟49盜、32轟31盜，進入單季「30-30俱樂部」，隨著本季第20轟出爐，他成為史上第一位從大聯盟新人年起就連4季20轟以上、30盜以上的選手。
惠特生涯握有4季「20-30」賽季，已與多人並列史上第三多，榜上前二為邦茲父子，爸爸巴比．邦茲（Bobby Bonds）為9季，兒子貝瑞．邦茲（Barry Bonds）則是7季。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言