MLB／皇家惠特生涯前4季都達陣20轟30盜 大聯盟史上第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

皇家隊今天以3：1擊敗老虎隊，惠特（Bobby Witt Jr.）第8局的兩分砲打破1：1平手局面，這是他的本季第20轟，生涯前4季全數繳出20轟、30盜以上，成為大聯盟史上第一人。

惠特賽前已累積19轟、34盜，今天在第8局炮轟左投霍頓（Tyler Holton），一棒掃出中外野牆外，飛行距離427呎，成為此役的致勝轟。

惠特從菜鳥年2022年以20轟30盜起跑，接下來兩年分別繳出30轟49盜、32轟31盜，進入單季「30-30俱樂部」，隨著本季第20轟出爐，他成為史上第一位從大聯盟新人年起就連4季20轟以上、30盜以上的選手。

惠特生涯握有4季「20-30」賽季，已與多人並列史上第三多，榜上前二為邦茲父子，爸爸巴比．邦茲（Bobby Bonds）為9季，兒子貝瑞．邦茲（Barry Bonds）則是7季。

