MLB／內野高飛必死搞成雙殺 1個play讓紅雀、紅人都當機

紅雀隊今天以4：2擊敗紅人隊，一局上一顆內野高飛必死球造成雙殺的play掀起熱議，多家社群媒體轉發影片，美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）寫著：「顯然，沒有任何一人知道內野高飛必死的規定」。

紅雀一局上的攻勢，從赫雷拉（Iván Herrera）、努特巴爾（Lars Nootbaar）安打展開，康崔拉斯（Willson Contreras）保送後，形成一出局、滿壘，沃克（Jordan Walker）擊出內野高飛球，包括投手、三壘手、二壘手都上前，這球在3人之間落地，投手亞柏特（Andrew Abbott）撿球後傳本壘，而畫面是在此時帶到主審巴伯（Sean Barber）有比出內野高飛必死手勢。

當時場上選手反應頓時卡住，捕手崔維諾（Jose Trevino）先是追逐已經離壘的三壘跑者赫雷拉，隨後將球傳向二壘，眼看壘審只是持續比出內野高飛必死的手勢，沒有觸發任何結果，幾位選手這才開始反應過來是什麼狀況，這球再回傳崔維諾，由於一壘、二壘跑者都已經進壘，赫雷拉只能乖乖「送死」，跑向本壘被觸殺，而紅人也是在崔維諾揮手示意「回來」後，才知道已經完成雙殺。

包括「Talkin’ Baseball」、「Jomboy Media」等社群網站都轉發影片，球迷對於大聯盟選手卻不懂內野高飛必死的規定嘖嘖稱奇，也有人指出癥結點應該是在裁判何時做出判決，是否有太慢或不明確之嫌，導致選手都沒意識到狀況。

