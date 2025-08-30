MLB／證實大谷翔平未參與水原簽賭案 地下組頭揭關鍵內幕

曾擔任道奇球星大谷翔平專屬翻譯的水原一平，在盜用大谷帳戶中的1700萬美元用於簽賭後，已於2024年6月東窗事發並於近期入獄服刑。如今，這起醜聞中的非法簽賭集團主謀波伊爾（Mathew Bowyer）出面接受訪問，揭露他當時「親眼看見」真相的瞬間。

波伊爾在接受《ESPN》記者湯普森（Tisha Thompson）專訪時回憶，有一次他在洛杉磯觀看當時效力天使隊的大谷翔平登板，一邊使用自己的簽賭網站觀察下注狀況。就在比賽進行中，他發現有下注來自水原帳戶，而大谷此時正站在投手丘上比賽，讓他瞬間明白「這些下注不可能是大谷本人下的」。

「我曾經以為水原可能是代替大谷下注，或與他一起下注，」波伊爾說，「但我人在天使隊主場比賽，大谷正在投球，我打開網站，就看到下注訊息不斷進來。而他當時明明正在場上投球，這對我來說就已經有了答案：這些下注全都是水原下的。」

儘管當下他仍有一絲懷疑大谷翔平是否知情，但隨著時間推進，他越來越確信整起簽賭行為與大谷無關，而是一場水原單方面的行動。

水原一平已被判刑57個月，目前在服刑中。 美聯社