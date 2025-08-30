MLB／道奇熄火全場3安大谷占1支 遭響尾蛇完封斬斷4連勝
4連勝中的洛杉磯道奇今天（30日）起在主場迎戰亞歷桑納響尾蛇，這場國聯西區內戰形成一場十足的投手戰，雖然道奇隊球星大谷翔平有安打、保送表現，但道奇全場受到響尾蛇隊投手群封鎖，只敲出3支零星安打，終場0比3遭響尾蛇完封。
道奇這場比賽打線相當悶，只敲出零星的3支安打，並靠著4次保送攻占上壘，其中日籍球星大谷翔平一局下獲得保送、三局下敲出一壘安打，但後續隊友沒能火力支援、攻下分數。
本季前4場出賽防禦率破8的響尾蛇隊先發投手賈倫（Zac Gallen）近期越投越好，前兩次出賽分別繳出6局3責失、6局1責失的優質先發，今天面對道奇6局只被打2支安打、投出3次保送，飆出8次三振沒有失分，防禦率下修到4.94。
道奇隊先發投手史奈爾（Blake Snell）則在4局上先挨了亞歷山大（Blaze Alexander）的兩分砲，六局上卡洛爾（Corbin Carroll）和摩瑞洛（Gabriel Moreno）安打串聯再丟分，總計5.1局投球被敲4支安打失3分。
兩隊先發投手退場後，後援投手都表現精彩，七到九局雙方合計只出現1支安打，終場響尾蛇就以3：0完封獲勝，斬斷道奇的4連勝，賈倫本季第10勝入袋，史奈爾則吞下第3敗。
