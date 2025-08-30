MiLB／沈家羲1A先發5局5K無失分無緣勝投 柯敬賢有長打

旅美西雅圖水手隊1A投手沈家羲今天先發出賽，5局投出5次三振、無失分，球隊領先時退場，但牛棚失守，沈家羲與勝投擦身；洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢今天出賽有長打。

美國職棒小聯盟1A賽事水手隊今天與奧克蘭運動家隊交手，水手隊派出21歲台灣投手沈家羲先發，沈家羲1局上1人出局後被敲出安打，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、三振抓到第3個出局數。

沈家羲2局上單局被敲出2支安打，但沒有失分，也有投出2次三振，從2局上最後兩個出局數算起，連抓11個出局數，沒再讓對手踏上壘包，5局投完球隊1比0領先時退場。

沈家羲今天總計用79球投5局，被敲出3支安打，投出5次三振，沒有四死球保送，無失分，賽後防禦率6.53。

今天比賽前7局打完，水手隊1比0領先，8局上運動家隊攻下追平分，兩隊鏖戰至延長賽第10局，水手隊以1比2吞敗，沈家羲無關勝敗。

道奇隊1A今天與聖地牙哥教士隊1A交手，道奇隊台灣野手柯敬賢先發打5棒、守左外野，2局上敲出左外野方向平飛球出局，4局上敲出左外野方向飛球出局。

柯敬賢6局上敲出中外野方向二壘打，2人出局後靠著暴投站上三壘，但隊友沒能延續攻勢，8局上敲出二壘方向滾地球出局。

柯敬賢今天總計4打數敲出1支長打，為個人本季1A第2支二壘打，近2場出賽敲安，賽後打擊率1成98；道奇隊終場以5比6吞敗。