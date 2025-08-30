快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍　卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

MLB／紅襪大物菜鳥首秀5.1局8K 但海盜史肯斯技高一籌收第9勝

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪隊23歲新秀托勒（Payton Tolle）迎接大聯盟初登板。 美聯社
紅襪隊23歲新秀托勒（Payton Tolle）迎接大聯盟初登板。 美聯社

波士頓紅襪今天（30日）起主場迎戰匹茲堡海盜進行三連戰，本季「三級跳」的紅襪隊23歲新秀托勒（Payton Tolle）迎接大聯盟初登板，交手海盜王牌史肯斯（Paul Skenes），最終托勒繳出5.1局飆8K、失2分的成績，不過隊友火力支援稍嫌匱乏，終場紅襪2：4不敵海盜，托勒無緣生涯首勝。

海盜隊派出王牌史肯斯掛帥先發，四局下紅襪大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）在兩出局得點圈有跑者情況下適時敲安，三壘手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）回傳球時發生失誤，讓紅襪先馳得點，緊接著五局上安東尼（Roman Anthony）再掃出一發陽春砲，紅襪2：0領先海盜。

海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）。 路透
海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）。 路透

而紅襪隊先發投手托勒同為本場焦點，本季他從高階1A出發，6月下旬起「三級跳」，8月初升上3A，月底就直升大聯盟，今年他在小聯盟3個層級K/9值來到13.06，今天迎來大聯盟生涯初登板，托勒也不負眾望狂飆三振，先發5.1局賞對手8K，直到六局上才遭遇亂流，一出局後接連被海盜隊打者敲2支安打被換下場，接手投球的威瑟特（Greg Weissert）先後被范姆（Tommy Pham）和老將麥卡臣（Andrew McCutchen）敲長打，也讓托勒的分數全被掉光，留下5.1局被敲3支安打失2分的成績。

在海盜六局上攻下3分大局反超後，史肯斯繼續完成下個半局的投球後退場，總計他今天先發6局雖然被打7支安打，不過運氣還不錯只失2分，並且只有1分責失，另投出6次三振，八局上海盜靠著高飛犧牲打改判成功再添保險分，終場就以4：2擊退紅襪，史肯斯收下本季第9勝。

紅襪 海盜

相關新聞

MLB／昔日道奇「少主」陷低潮難翻身 紅襪釋出布勒

波士頓紅襪隊今天（30日）宣布與本季表現掙扎的右投布勒（Walker Buehler）分道揚鑣，曾兩度入選明星賽、被稱作洛杉磯道奇「少主」的他，只在紅襪待不滿一季，最終因傷勢與狀態不佳難以重返巔峰，被迫提前結束合約。

MLB／波賈茲左腳骨折！ 例行賽恐報銷教士戰力受挫

聖地牙哥教士爭奪國聯西區冠軍的路上，少了一大關鍵戰力，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）因為自打球導致左腳非移位性骨折，球團宣布他將進入10天傷兵名單，美媒預則估，他例行賽將無法回歸。

MLB／唐天賜帶「火神變速」初登板 5局6K僅1責失奪生涯首勝

帶著猶如塞揚名投林瑟肯（Tim Lincecum）的投球姿勢，華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來...

MLB／看IG學的！華裔投手唐天賜的火神變速球 跟瓦肯人有關

大都會隊華裔投手唐天賜今天面對馬林魚隊的生涯初登板，5局、6次三振、失4分（1分責失）的表現，在打線援護下奪得首勝，然而...

MLB／紅襪大物菜鳥首秀5.1局8K 但海盜史肯斯技高一籌收第9勝

波士頓紅襪今天（30日）起主場迎戰匹茲堡海盜進行三連戰，本季「三級跳」的紅襪隊23歲新秀托勒（Payton Tolle）迎接大聯盟初登板，交手海盜王牌史肯斯（Paul Skenes），最終托勒繳出5.1局飆8K、失2分的成績，不過隊友火力支援稍嫌匱乏，終場紅襪2：4不敵海盜，托勒無緣生涯首勝。

MLB／洋基後續賽程美聯最輕鬆 沃爾普罕見敲安：這段時間很挫折

洋基隊今天以10：4痛宰白襪隊，目前戰績74勝60敗，只落後美聯東區霸主藍鳥隊4場勝差，落後紅襪隊0.5場，且接下來賽程相當輕鬆。 自美國時間8月11日以來，洋基對雙城、紅雀、光芒、國民與白襪這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。