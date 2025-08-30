MLB／紅襪大物菜鳥首秀5.1局8K 但海盜史肯斯技高一籌收第9勝

波士頓紅襪今天（30日）起主場迎戰匹茲堡海盜進行三連戰，本季「三級跳」的紅襪隊23歲新秀托勒（Payton Tolle）迎接大聯盟初登板，交手海盜王牌史肯斯（Paul Skenes），最終托勒繳出5.1局飆8K、失2分的成績，不過隊友火力支援稍嫌匱乏，終場紅襪2：4不敵海盜，托勒無緣生涯首勝。

海盜隊派出王牌史肯斯掛帥先發，四局下紅襪大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）在兩出局得點圈有跑者情況下適時敲安，三壘手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）回傳球時發生失誤，讓紅襪先馳得點，緊接著五局上安東尼（Roman Anthony）再掃出一發陽春砲，紅襪2：0領先海盜。

海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）。 路透

而紅襪隊先發投手托勒同為本場焦點，本季他從高階1A出發，6月下旬起「三級跳」，8月初升上3A，月底就直升大聯盟，今年他在小聯盟3個層級K/9值來到13.06，今天迎來大聯盟生涯初登板，托勒也不負眾望狂飆三振，先發5.1局賞對手8K，直到六局上才遭遇亂流，一出局後接連被海盜隊打者敲2支安打被換下場，接手投球的威瑟特（Greg Weissert）先後被范姆（Tommy Pham）和老將麥卡臣（Andrew McCutchen）敲長打，也讓托勒的分數全被掉光，留下5.1局被敲3支安打失2分的成績。

在海盜六局上攻下3分大局反超後，史肯斯繼續完成下個半局的投球後退場，總計他今天先發6局雖然被打7支安打，不過運氣還不錯只失2分，並且只有1分責失，另投出6次三振，八局上海盜靠著高飛犧牲打改判成功再添保險分，終場就以4：2擊退紅襪，史肯斯收下本季第9勝。