MLB／看IG學的！華裔投手唐天賜的火神變速球 跟瓦肯人有關

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊華裔投手唐天賜今天面對馬林魚隊的生涯初登板，5局、6次三振、失4分（1分責失）的表現，在打線援護下奪得首勝，然而那顆「火神變速球」讓人好奇由來，他在今年未來之星明星賽曾解釋跟《星際爭霸戰》（Star Trek）有關。

唐天賜今天投了97球，其中速球投了59球，最快97.7英哩、平均95.4英哩，火神變速球（Vulcan Changeup）24球、曲球13球，另有1顆滑球。

為何他的變速球有火神之稱？唐天賜在未來之星明星賽受訪時表示，自己是在Instagram 上看到一個人示範所謂的「火神（Vulcan）」握法，心想「看起來超酷，我也來試試看」，沒想到一試成主顧。

這種握法的靈感來自《星際爭霸戰》，模仿史巴克（Spock）將中指與食指併攏、無名指與小指併攏的「瓦肯舉手禮」。

雖然這種握法在初期取得一些成效，但後來發現這顆球的垂直升力有點太大，大都會隊投球部門副總裁賈格斯（Eric Jagers）建議唐天賜把球在手中旋轉一下，讓那兩根分開的手指放在球的「馬蹄鐵」縫線周圍。

「我說不出為什麼，應該他們可以解釋得比我好。但這樣真的有幫助，」唐天賜邊說邊用食指在空中轉圈示意，「這樣做讓它垂直升力沒那麼大了。效果非常好，也讓我覺得這顆球變得更有趣了。」

明星賽 大都會

