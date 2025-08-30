快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／唐天賜帶「火神變速」初登板 5局6K僅1責失奪生涯首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來大聯盟生涯初登板就拿下首勝。 美聯社
華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來大聯盟生涯初登板就拿下首勝。 美聯社

帶著猶如塞揚名投林瑟肯（Tim Lincecum）的投球姿勢，華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來大聯盟生涯初登板，面對馬林魚隊5局飆出6次三振，丟掉4分僅1分責失，大都會的威猛打線更助他取得生涯首勝。

大都會隊今天以19：9擊敗馬林魚隊，先發投手唐天賜成為全場關注焦點，大聯盟官網稱讚，唐天賜有著一顆95英哩上下的速球，外加一顆特殊握法的「火神變速球」作為副武器，還有精準控制的曲球，讓他能夠取得大聯盟門票。

唐天賜今天第1局僅用6球就投出三上三下，製造3個飛球出局，第2局雖然開局被敲出二壘安打，但接下來連3個滾地球出局讓跑者只能停在三壘。

第3局則是被敲安打後，唐天賜投出了生涯首K，接著又是安打、暴投，製造二、三壘有人危機，但他依舊以三振、滾地球出局化解。

4局上再次投出三上三下後，唐天賜在5局上遇到麻煩，安打、暴投後，被瓦格曼（Eric Wagaman）敲安丟掉1分，投出三振後卻連兩打席隊友都出現失誤，丟掉1分又被攻上二、三壘，好不容易抓到第2個出局數，但仍被羅培茲（Otto Lopez）敲安又掉2分，最後以三振收尾。

華裔投手唐天賜的投球動作神似塞揚名投林瑟肯。 路透
華裔投手唐天賜的投球動作神似塞揚名投林瑟肯。 路透

唐天賜投完5局退場，留下6次三振，被敲6支安打失4分（1分責失），防禦率1.80，那顆最快97.7英哩、平均95.4英哩的速球投了59顆，火神變速球24顆、曲球13顆，另有1顆滑球。

大都會打線則是在前2局就猛攻12分給他援護，首局索托（Juan Soto）兩分砲、尼莫（Brandon Nimmo）三分砲，第2局又攻下7分，其中有阿隆索（Pete Alonso）的兩分砲。

而6局下尼莫的陽春砲締造單場雙響砲，8局下又攻下6分，維恩托斯（Mark Vientos）貢獻陽春砲、托倫斯（Luis Torrens）三分砲。

在隊友支援下，唐天賜生涯初登板就奪勝，這位華裔好手來自加拿大安大略，父親是移民加拿大的香港人，高中畢業後全家移民美國，英文名字「Tin Chee Tong」原本音近董庭齊，不過他在日前受訪時談到，自己的名字有著「上天賜與」的意義，而廣東話姓氏Tong應為唐。

大都會 大聯盟

延伸閱讀

中職／布雷克6.2局優質先發助獅2連勝 洋將取捨「再商討」

中職／龍隊爆打柯威士8分 葉君璋仍看到優點：球威是有的

中職／龍隊單局8分壓垮兄弟 柯威士慘寫史上首見難堪紀錄

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

相關新聞

MLB／昔日道奇「少主」陷低潮難翻身 紅襪釋出布勒

波士頓紅襪隊今天（30日）宣布與本季表現掙扎的右投布勒（Walker Buehler）分道揚鑣，曾兩度入選明星賽、被稱作洛杉磯道奇「少主」的他，只在紅襪待不滿一季，最終因傷勢與狀態不佳難以重返巔峰，被迫提前結束合約。

MLB／波賈茲左腳骨折！ 例行賽恐報銷教士戰力受挫

聖地牙哥教士爭奪國聯西區冠軍的路上，少了一大關鍵戰力，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）因為自打球導致左腳非移位性骨折，球團宣布他將進入10天傷兵名單，美媒預則估，他例行賽將無法回歸。

MLB／唐天賜帶「火神變速」初登板 5局6K僅1責失奪生涯首勝

帶著猶如塞揚名投林瑟肯（Tim Lincecum）的投球姿勢，華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來...

MLB／看IG學的！華裔投手唐天賜的火神變速球 跟瓦肯人有關

大都會隊華裔投手唐天賜今天面對馬林魚隊的生涯初登板，5局、6次三振、失4分（1分責失）的表現，在打線援護下奪得首勝，然而...

MLB／洋基後續賽程美聯最輕鬆 沃爾普罕見敲安：這段時間很挫折

洋基隊今天以10：4痛宰白襪隊，目前戰績74勝60敗，只落後美聯東區霸主藍鳥隊4場勝差，落後紅襪隊0.5場，且接下來賽程相當輕鬆。 自美國時間8月11日以來，洋基對雙城、紅雀、光芒、國民與白襪這

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，今天最後一站大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場（Oracle Park）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。