MLB／唐天賜帶「火神變速」初登板 5局6K僅1責失奪生涯首勝

帶著猶如塞揚名投林瑟肯（Tim Lincecum）的投球姿勢，華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來大聯盟生涯初登板，面對馬林魚隊5局飆出6次三振，丟掉4分僅1分責失，大都會的威猛打線更助他取得生涯首勝。

大都會隊今天以19：9擊敗馬林魚隊，先發投手唐天賜成為全場關注焦點，大聯盟官網稱讚，唐天賜有著一顆95英哩上下的速球，外加一顆特殊握法的「火神變速球」作為副武器，還有精準控制的曲球，讓他能夠取得大聯盟門票。

唐天賜今天第1局僅用6球就投出三上三下，製造3個飛球出局，第2局雖然開局被敲出二壘安打，但接下來連3個滾地球出局讓跑者只能停在三壘。

第3局則是被敲安打後，唐天賜投出了生涯首K，接著又是安打、暴投，製造二、三壘有人危機，但他依舊以三振、滾地球出局化解。

4局上再次投出三上三下後，唐天賜在5局上遇到麻煩，安打、暴投後，被瓦格曼（Eric Wagaman）敲安丟掉1分，投出三振後卻連兩打席隊友都出現失誤，丟掉1分又被攻上二、三壘，好不容易抓到第2個出局數，但仍被羅培茲（Otto Lopez）敲安又掉2分，最後以三振收尾。

華裔投手唐天賜的投球動作神似塞揚名投林瑟肯。 路透

唐天賜投完5局退場，留下6次三振，被敲6支安打失4分（1分責失），防禦率1.80，那顆最快97.7英哩、平均95.4英哩的速球投了59顆，火神變速球24顆、曲球13顆，另有1顆滑球。

大都會打線則是在前2局就猛攻12分給他援護，首局索托（Juan Soto）兩分砲、尼莫（Brandon Nimmo）三分砲，第2局又攻下7分，其中有阿隆索（Pete Alonso）的兩分砲。

而6局下尼莫的陽春砲締造單場雙響砲，8局下又攻下6分，維恩托斯（Mark Vientos）貢獻陽春砲、托倫斯（Luis Torrens）三分砲。

在隊友支援下，唐天賜生涯初登板就奪勝，這位華裔好手來自加拿大安大略，父親是移民加拿大的香港人，高中畢業後全家移民美國，英文名字「Tin Chee Tong」原本音近董庭齊，不過他在日前受訪時談到，自己的名字有著「上天賜與」的意義，而廣東話姓氏Tong應為唐。

All of Jonah Tong's strikeouts from his big-league debut tonight ♨️ pic.twitter.com/grPhDiLByG — SNY Mets (@SNY_Mets) 2025年8月30日