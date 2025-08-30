快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

MLB／波賈茲左腳骨折！ 例行賽恐報銷教士戰力受挫

聯合新聞網／ 綜合報導
波賈茲（Xander Bogaerts）因自打球左腳骨折。 美國聯合通訊社
波賈茲（Xander Bogaerts）因自打球左腳骨折。 美國聯合通訊社

聖地牙哥教士爭奪國聯西區冠軍的路上，少了一大關鍵戰力，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）因為自打球導致左腳非移位性骨折，球團宣布他將進入10天傷兵名單，美媒預則估，他例行賽將無法回歸。

波賈茲在先前對西雅圖水手的比賽出現自打球，雖然當下仍繼續打擊，但賽後檢查發現骨折。依據《USA Today》和《San Diego Union-Tribune》報導，雖然他只被放進10天傷兵名單，但是他例行賽將可能報銷，但仍保有季後賽回歸的可能性。

在波賈茲缺陣期間，教士將由多功能內野手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）頂替游擊防區，球隊也從3A拉上麥考伊（Mason McCoy）支援。

現年32歲的波賈茲今年賽季表現不完全達到他與教士簽下的11年、2.8億美元大約期待，但在6、7月期間，他繳出.292/.353/.431的打擊三圍，為教士追趕洛杉磯道奇奠定基礎。教士自7月以來逐漸追回原先的8.5場勝差，甚至曾短暫超車道奇、登上國西龍頭，目前則落後道奇2場勝差，道奇握有對戰優勢。

教士 道奇

相關新聞

MLB／昔日道奇「少主」陷低潮難翻身 紅襪釋出布勒

波士頓紅襪隊今天（30日）宣布與本季表現掙扎的右投布勒（Walker Buehler）分道揚鑣，曾兩度入選明星賽、被稱作洛杉磯道奇「少主」的他，只在紅襪待不滿一季，最終因傷勢與狀態不佳難以重返巔峰，被迫提前結束合約。

MLB／波賈茲左腳骨折！ 例行賽恐報銷教士戰力受挫

聖地牙哥教士爭奪國聯西區冠軍的路上，少了一大關鍵戰力，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）因為自打球導致左腳非移位性骨折，球團宣布他將進入10天傷兵名單，美媒預則估，他例行賽將無法回歸。

MLB／唐天賜帶「火神變速」初登板 5局6K僅1責失奪生涯首勝

帶著猶如塞揚名投林瑟肯（Tim Lincecum）的投球姿勢，華裔投手唐天賜（Jonah Tong，原譯董庭齊）今天迎來...

MLB／看IG學的！華裔投手唐天賜的火神變速球 跟瓦肯人有關

大都會隊華裔投手唐天賜今天面對馬林魚隊的生涯初登板，5局、6次三振、失4分（1分責失）的表現，在打線援護下奪得首勝，然而...

MLB／洋基後續賽程美聯最輕鬆 沃爾普罕見敲安：這段時間很挫折

洋基隊今天以10：4痛宰白襪隊，目前戰績74勝60敗，只落後美聯東區霸主藍鳥隊4場勝差，落後紅襪隊0.5場，且接下來賽程相當輕鬆。 自美國時間8月11日以來，洋基對雙城、紅雀、光芒、國民與白襪這

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，今天最後一站大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場（Oracle Park）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。