MLB／波賈茲左腳骨折！ 例行賽恐報銷教士戰力受挫

聖地牙哥教士爭奪國聯西區冠軍的路上，少了一大關鍵戰力，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）因為自打球導致左腳非移位性骨折，球團宣布他將進入10天傷兵名單，美媒預則估，他例行賽將無法回歸。

波賈茲在先前對西雅圖水手的比賽出現自打球，雖然當下仍繼續打擊，但賽後檢查發現骨折。依據《USA Today》和《San Diego Union-Tribune》報導，雖然他只被放進10天傷兵名單，但是他例行賽將可能報銷，但仍保有季後賽回歸的可能性。

在波賈茲缺陣期間，教士將由多功能內野手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）頂替游擊防區，球隊也從3A拉上麥考伊（Mason McCoy）支援。

現年32歲的波賈茲今年賽季表現不完全達到他與教士簽下的11年、2.8億美元大約期待，但在6、7月期間，他繳出.292/.353/.431的打擊三圍，為教士追趕洛杉磯道奇奠定基礎。教士自7月以來逐漸追回原先的8.5場勝差，甚至曾短暫超車道奇、登上國西龍頭，目前則落後道奇2場勝差，道奇握有對戰優勢。