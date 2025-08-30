MLB／昔日道奇「少主」陷低潮難翻身 紅襪釋出布勒

波士頓紅襪隊今天（30日）宣布與本季表現掙扎的右投布勒（Walker Buehler）分道揚鑣，曾兩度入選明星賽、被稱作洛杉磯道奇「少主」的他，只在紅襪待不滿一季，最終因傷勢與狀態不佳難以重返巔峰，被迫提前結束合約。

31歲的布勒去年以一年2105萬美元的「證明身價」合約加盟紅襪，外界原本期待他能在手術康復後重拾身手，卻未能如願。他本季出賽23場，留下5.45的防禦率，112.1局送出84次三振，K/9值6.7創下大聯盟生涯8年來新低。平均每9局被敲出9.6支安打、投出4.4保送也均為生涯最糟數據。

由於表現不振，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）上週已將他調往牛棚。而在6月份對戰洋基時，布勒僅投2局就狂失7分，賽後他坦言「這表現真是丟臉」。

布勒在2023年接受生涯第二次TJ手術、缺席整季，去年回到道奇防禦率5.38，但在季後賽有不錯發揮，幫助球隊奪下世界大賽冠軍。紅襪原先寄望他能延續在季後賽的表現，在一年短約後重返自由市場爭取長約，然而傷勢與低潮顯然不從人願。

布勒職業生涯最風光的時刻是在2019與2021年，當時他合計繳出30勝8敗、防禦率2.87的佳績，被譽為道奇「少主」。如今隨著紅襪釋出他，球隊同時升上投手新秀托勒（Payton Tolle），於今天先發迎戰海盜隊新星史肯斯（Paul Skenes），並且繳出5.1局8K僅丟2分的好投。

目前紅襪在美聯東區僅落後龍頭3.5場勝差，並穩居外卡席次，正全力備戰季後賽。