MLB／洋基後續賽程美聯最輕鬆 沃爾普罕見敲安：這段時間很挫折

洋基隊今天以10：4痛宰白襪隊，目前戰績74勝60敗，只落後美聯東區霸主藍鳥隊4場勝差，落後紅襪隊0.5場，且接下來賽程相當輕鬆。

自美國時間8月11日以來，洋基對雙城、紅雀、光芒、國民與白襪這些低於五成勝率的球隊，豪取11勝1敗佳績。儘管對上實力較強的紅襪1勝3敗，但洋基剩下賽程是全美聯最輕鬆，對手勝率僅47.7%。

洋基球星奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也發下豪語，「我們想要贏下分區冠軍，不只是打進外卡，現在的心態就是我們先拿下分區，接著去奪世界大賽冠軍。」

不過洋基當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的狀況仍令球迷擔憂，他今天發生本季第18次失誤，導致投手華倫（Will Warren）後來被敲滿貫砲。

今天賽前沃爾普近37打數1安打，本場則是3打數2安打，自美國時間8月1來首次單場多安打。沃爾普賽後受訪時坦言，「這段時間當然讓人挫折，因為想打出成績幫助球隊，但卻做不到。不過我覺得自己已經接近恢復，狀態不錯，擊球蠻扎實的。」