快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

MLB／洋基後續賽程美聯最輕鬆 沃爾普罕見敲安：這段時間很挫折

聯合新聞網／ 綜合報導
沃爾普。 法新社
沃爾普。 法新社

洋基隊今天以10：4痛宰白襪隊，目前戰績74勝60敗，只落後美聯東區霸主藍鳥隊4場勝差，落後紅襪隊0.5場，且接下來賽程相當輕鬆。

自美國時間8月11日以來，洋基對雙城、紅雀、光芒、國民與白襪這些低於五成勝率的球隊，豪取11勝1敗佳績。儘管對上實力較強的紅襪1勝3敗，但洋基剩下賽程是全美聯最輕鬆，對手勝率僅47.7%。

洋基球星奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也發下豪語，「我們想要贏下分區冠軍，不只是打進外卡，現在的心態就是我們先拿下分區，接著去奪世界大賽冠軍。」

不過洋基當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的狀況仍令球迷擔憂，他今天發生本季第18次失誤，導致投手華倫（Will Warren）後來被敲滿貫砲。

今天賽前沃爾普近37打數1安打，本場則是3打數2安打，自美國時間8月1來首次單場多安打。沃爾普賽後受訪時坦言，「這段時間當然讓人挫折，因為想打出成績幫助球隊，但卻做不到。不過我覺得自己已經接近恢復，狀態不錯，擊球蠻扎實的。」

洋基 沃爾普

相關新聞

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，今天最後一站大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場（Oracle Park）...

MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，幫助球隊以19：4擊敗...

MLB／洋基後續賽程美聯最輕鬆 沃爾普罕見敲安：這段時間很挫折

洋基隊今天以10：4痛宰白襪隊，目前戰績74勝60敗，只落後美聯東區霸主藍鳥隊4場勝差，落後紅襪隊0.5場，且接下來賽程相當輕鬆。 自美國時間8月11日以來，洋基對雙城、紅雀、光芒、國民與白襪這

MLB／運動員從政！王建民前隊友「鐵爺」力挺川普 高機率當選議員

前大聯盟球星「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）宣布參選德州聯邦眾議院議員。塔薛爾拉也高調呼應總統川普的「美國優先」主張。 塔薛爾拉大聯盟生涯14年效力過遊騎兵、勇士、天使和洋基隊，生

MLB／洋基3轟豪取5連勝 10戰33轟追平大聯盟狂紀錄

洋基隊今天以10：4擊敗白襪隊，貝林傑（Cody Bellinger）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）和葛...

MLB／東園少棒巨人球場為比賽揭序 齊喊鄧愷威學長加油

東園國小少棒隊今天受邀到MLB巨人隊球場，受到球隊熱情歡迎，包括韓國球星李政厚等人為台灣小將簽名留念，少棒隊在休息室齊聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。