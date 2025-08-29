MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，今天最後一站大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場（Oracle Park），受到巨人球團高度禮遇，透過大螢幕介紹這群來自台灣的新科世界冠軍，小選手們隨後也前往來自台灣的連鎖牛肉麵餐廳用餐，受到當地僑胞熱烈歡迎。

東園國小繼大都會、運動家主場後，今天再前進巨人主場，巨人官方X貼出他們到訪的照片，選手和教練們參觀休息室、訓練場地，也把握機會向大聯盟球星索取簽名、合照，包括韓籍球星李政厚都一起來參與大合照。

巨人主場更透過大螢幕向球迷介紹這批新科世界冠軍，「歡迎來自台灣的2025年威廉波特少棒賽冠軍來到甲骨文球場，台灣是這項賽事自2017年後首支國際組奪冠球隊，恭喜你們。」小球員對著鏡頭揮手致意，場面相當風光。

東園國小少棒隊隨後前往位於加州庫比蒂諾（Cupertino）的段純貞餐廳用餐，當地僑胞早已在場等待他們的到來，不少人高舉著小國旗，全隊一下車就受到熱烈歡迎。全隊結束美國行程後，將在明天晚上6點45分飛抵桃園機場。

A giant welcome to Oracle Park for the Little League World Series Champs, Team Taiwan 🇹🇼 pic.twitter.com/kzlA3BoqKR — Oracle Park (@OracleParkSF) 2025年8月28日