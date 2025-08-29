快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，今天最後一站大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場（Oracle Park），受到巨人球團高度禮遇，透過大螢幕介紹這群來自台灣的新科世界冠軍，小選手們隨後也前往來自台灣的連鎖牛肉麵餐廳用餐，受到當地僑胞熱烈歡迎。

東園國小繼大都會、運動家主場後，今天再前進巨人主場，巨人官方X貼出他們到訪的照片，選手和教練們參觀休息室、訓練場地，也把握機會向大聯盟球星索取簽名、合照，包括韓籍球星李政厚都一起來參與大合照。

巨人主場更透過大螢幕向球迷介紹這批新科世界冠軍，「歡迎來自台灣的2025年威廉波特少棒賽冠軍來到甲骨文球場，台灣是這項賽事自2017年後首支國際組奪冠球隊，恭喜你們。」小球員對著鏡頭揮手致意，場面相當風光。

東園國小少棒隊隨後前往位於加州庫比蒂諾（Cupertino）的段純貞餐廳用餐，當地僑胞早已在場等待他們的到來，不少人高舉著小國旗，全隊一下車就受到熱烈歡迎。全隊結束美國行程後，將在明天晚上6點45分飛抵桃園機場。

東園國小少棒隊在當地台式牛肉麵館用餐，當地僑胞熱烈歡迎。圖／讀者提供
東園國小少棒隊在當地台式牛肉麵館用餐，當地僑胞熱烈歡迎。圖／讀者提供
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X
東園國小少棒隊在當地台式牛肉麵館用餐，當地僑胞熱烈歡迎。圖／讀者提供
東園國小少棒隊在當地台式牛肉麵館用餐，當地僑胞熱烈歡迎。圖／讀者提供
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X
東園國小大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場。圖／取自巨人官方X

巨人 大聯盟 威廉波特

延伸閱讀

MLB／臨時取消東園少棒冠軍教練開球 運動家隊公關致歉

東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步

東園少棒威廉波特奪冠 體驗「快樂打球」精神

威廉波特少棒／台灣自1969年首度參賽 睽違近30年摘第18冠

相關新聞

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，今天最後一站大聯盟球場巡禮造訪巨人隊甲骨文球場（Oracle Park）...

MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，幫助球隊以19：4擊敗...

MLB／運動員從政！王建民前隊友「鐵爺」力挺川普 高機率當選議員

前大聯盟球星「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）宣布參選德州聯邦眾議院議員。塔薛爾拉也高調呼應總統川普的「美國優先」主張。 塔薛爾拉大聯盟生涯14年效力過遊騎兵、勇士、天使和洋基隊，生

MLB／洋基3轟豪取5連勝 10戰33轟追平大聯盟狂紀錄

洋基隊今天以10：4擊敗白襪隊，貝林傑（Cody Bellinger）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）和葛...

MLB／東園少棒巨人球場為比賽揭序 齊喊鄧愷威學長加油

東園國小少棒隊今天受邀到MLB巨人隊球場，受到球隊熱情歡迎，包括韓國球星李政厚等人為台灣小將簽名留念，少棒隊在休息室齊聲...

MLB／「帥一下」教練駱政宇與啦啦隊合影 台灣小將：女朋友來了

在威廉波特世界少棒賽奪冠的東園國小小將和教練團今天參加MLB運動家台灣日活動，之前以「我只是上來帥一下」、「台灣的女朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。