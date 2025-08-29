快訊

MLB／洋基3轟豪取5連勝 10戰33轟追平大聯盟狂紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
奇森姆(左)和貝林傑(右)都開轟。 美聯社
洋基隊今天以10：4擊敗白襪隊，貝林傑（Cody Bellinger）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）和葛里沙姆（Trent Grisham）全都開轟，以5連勝維繫在美聯西區及外卡的競爭力。

洋基這場比賽的火力也讓他們追平大聯盟紀錄，最近10場比賽內轟出33支全壘打，與1977年紅襪、2006年勇士和2019年道奇並列史上最多。

今天首局貝林傑就先轟出兩分砲，第2局換奇森姆補上一發陽春砲，該局萊斯（Ben Rice）的一壘安打也有1分打點；然而2局下沃爾普（Anthony Volpe）出現本季第18次失誤，也讓白襪隊靠著瓦加斯（Miguel Vargas）的一支滿貫砲扳平比數。

不過5局上洋基隊也靠失誤超前，賈吉（Aaron Judge）敲出安打衝向一壘時，三壘手米德（Curtis Mead）傳球失誤，一壘手瓦加斯為了接球與賈吉發生碰撞，隨後因左手腕挫傷退場，而原本在一壘的萊斯也跑回超前分。隨後奇森姆補上一支高飛犧牲打。

8局上白襪隊又發生失誤，而沃爾普用高飛犧牲打敲回1分後，葛里沙姆補上一發兩分砲，9局上則是高史密特（Paul Goldschmidt）的高飛犧牲打拿下洋基隊此戰的第10分。

洋基 白襪 沃爾普 貝林傑

相關新聞

MLB／洋基3轟豪取5連勝 10戰33轟追平大聯盟狂紀錄

洋基隊今天以10：4擊敗白襪隊，貝林傑（Cody Bellinger）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）和葛...

MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，幫助球隊以19：4擊敗...

MLB／運動員從政！王建民前隊友「鐵爺」力挺川普 高機率當選議員

前大聯盟球星「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）宣布參選德州聯邦眾議院議員。塔薛爾拉也高調呼應總統川普的「美國優先」主張。 塔薛爾拉大聯盟生涯14年效力過遊騎兵、勇士、天使和洋基隊，生

MLB／東園少棒巨人球場為比賽揭序 齊喊鄧愷威學長加油

東園國小少棒隊今天受邀到MLB巨人隊球場，受到球隊熱情歡迎，包括韓國球星李政厚等人為台灣小將簽名留念，少棒隊在休息室齊聲...

MLB／「帥一下」教練駱政宇與啦啦隊合影 台灣小將：女朋友來了

在威廉波特世界少棒賽奪冠的東園國小小將和教練團今天參加MLB運動家台灣日活動，之前以「我只是上來帥一下」、「台灣的女朋友...

MLB／天使「野手」代投慘不忍睹！遊騎兵砲管超燙全場狂灌20分

天使新同學佩拉薩（Oswald Peraza）今天慘遭遊騎兵「教育」，不過卻不是在守備區，而是投手丘。他今天在比賽失去懸念後上場仍遭狙擊，個人狂失8分，球隊也以3：20慘遭「開魯閣」完虐。 雖然

