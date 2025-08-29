聽新聞
MLB／洋基3轟豪取5連勝 10戰33轟追平大聯盟狂紀錄
洋基隊今天以10：4擊敗白襪隊，貝林傑（Cody Bellinger）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）和葛里沙姆（Trent Grisham）全都開轟，以5連勝維繫在美聯西區及外卡的競爭力。
洋基這場比賽的火力也讓他們追平大聯盟紀錄，最近10場比賽內轟出33支全壘打，與1977年紅襪、2006年勇士和2019年道奇並列史上最多。
今天首局貝林傑就先轟出兩分砲，第2局換奇森姆補上一發陽春砲，該局萊斯（Ben Rice）的一壘安打也有1分打點；然而2局下沃爾普（Anthony Volpe）出現本季第18次失誤，也讓白襪隊靠著瓦加斯（Miguel Vargas）的一支滿貫砲扳平比數。
不過5局上洋基隊也靠失誤超前，賈吉（Aaron Judge）敲出安打衝向一壘時，三壘手米德（Curtis Mead）傳球失誤，一壘手瓦加斯為了接球與賈吉發生碰撞，隨後因左手腕挫傷退場，而原本在一壘的萊斯也跑回超前分。隨後奇森姆補上一支高飛犧牲打。
8局上白襪隊又發生失誤，而沃爾普用高飛犧牲打敲回1分後，葛里沙姆補上一發兩分砲，9局上則是高史密特（Paul Goldschmidt）的高飛犧牲打拿下洋基隊此戰的第10分。
