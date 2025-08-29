快訊

MLB／運動員從政！王建民前隊友「鐵爺」力挺川普 高機率當選議員

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟球星「鐵爺」塔薛爾拉。 美聯社
前大聯盟球星「鐵爺」塔薛爾拉。 美聯社

前大聯盟球星「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）宣布參選德州聯邦眾議院議員。塔薛爾拉也高調呼應總統川普的「美國優先」主張。

塔薛爾拉大聯盟生涯14年效力過遊騎兵、勇士、天使和洋基隊，生涯累積409轟，曾與我國好手王建民在洋基當隊友，是洋基2009年奪冠主力球員。2016年球季後退休，2021年與妻子搬回德州，專注撫養孩子、經營生意並投入教育與基督教事務。

值得注意的是，塔薛爾拉非2009年洋基冠軍班底中唯一支持川普的球員。史上最偉大終結者李維拉（Mariano Rivera）和戴蒙（Johnny Damon）都是川普支持者。

塔薛爾拉在聲明中表示，「身為一名自豪的德州人、終身保守派，我熱愛這個國家，已經準備好為德州強大、美國卓越的原則奮戰。勝利需要團隊合作，我準備好幫忙捍衛川普總統的『美國優先』、德州家庭及個人自由。」

塔薛爾拉將角逐德州第21選區席次，該選區目前由共和黨籍聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）持有，但羅伊近期宣布競選德州檢察總長。這個席次被視為共和黨安全區，羅伊去年以26%差距輕鬆連任，因此塔薛爾拉當選希望濃厚。

