MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，幫助球隊以19：4擊敗勇士隊，也以單季49轟甩開大谷翔平的45轟衝上國聯全壘打王，與美聯羅利（Cal Raleigh）的差距也只剩1轟。

史瓦柏成為大聯盟歷史上第21位單場四轟的球員，也是費城人隊史上第四人，前一位已經是1976年4月的施密特（Mike Schmidt）；史瓦柏同時也是本季大聯盟第三位達成單場四轟的球員，前兩人分別是蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、克爾茲（Nick Kurtz）。

4 HR TONIGHT.

49 HR IN 2025.



KYLE SCHWARBER IS UNREAL 🤯 pic.twitter.com/CbBnWBqCVS — MLB (@MLB) 2025年8月29日

傳奇從第1局開始，史瓦柏從康崔爾（Cal Quantrill）手中敲出450呎的陽春砲，第4局的兩分砲砲轟考克斯（Austin Cox），第5局在費城球迷高喊「MVP！」的歡呼聲中，又從考克斯手中轟出三分砲。

第7局史瓦柏面對蘇埃洛（Wander Suero）再次敲出三分砲，加入大聯盟罕見的「單場四轟俱樂部」，單場9分打點也寫下費城人隊史新紀錄，過去有4位費城人球員曾單場8分打點。