MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史瓦柏單場四響砲。 美聯社
史瓦柏單場四響砲。 美聯社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，幫助球隊以19：4擊敗勇士隊，也以單季49轟甩開大谷翔平的45轟衝上國聯全壘打王，與美聯羅利（Cal Raleigh）的差距也只剩1轟。

史瓦柏成為大聯盟歷史上第21位單場四轟的球員，也是費城人隊史上第四人，前一位已經是1976年4月的施密特（Mike Schmidt）；史瓦柏同時也是本季大聯盟第三位達成單場四轟的球員，前兩人分別是蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、克爾茲（Nick Kurtz）。

傳奇從第1局開始，史瓦柏從康崔爾（Cal Quantrill）手中敲出450呎的陽春砲，第4局的兩分砲砲轟考克斯（Austin Cox），第5局在費城球迷高喊「MVP！」的歡呼聲中，又從考克斯手中轟出三分砲。

第7局史瓦柏面對蘇埃洛（Wander Suero）再次敲出三分砲，加入大聯盟罕見的「單場四轟俱樂部」，單場9分打點也寫下費城人隊史新紀錄，過去有4位費城人球員曾單場8分打點。

費城人 大聯盟 大谷翔平 Kyle Schwarber

MLB／東園少棒巨人球場為比賽揭序 齊喊鄧愷威學長加油

東園國小少棒隊今天受邀到MLB巨人隊球場，受到球隊熱情歡迎，包括韓國球星李政厚等人為台灣小將簽名留念，少棒隊在休息室齊聲...

MLB／「帥一下」教練駱政宇與啦啦隊合影 台灣小將：女朋友來了

在威廉波特世界少棒賽奪冠的東園國小小將和教練團今天參加MLB運動家台灣日活動，之前以「我只是上來帥一下」、「台灣的女朋友...

MLB／天使「野手」代投慘不忍睹！遊騎兵砲管超燙全場狂灌20分

天使新同學佩拉薩（Oswald Peraza）今天慘遭遊騎兵「教育」，不過卻不是在守備區，而是投手丘。他今天在比賽失去懸念後上場仍遭狙擊，個人狂失8分，球隊也以3：20慘遭「開魯閣」完虐。 雖然

MLB／菜鳥老鳥攜手逆轉金鶯 紅襪查普曼連14場關門未被敲安

紅襪今天在客場交手金鶯上演激烈對決，靠著大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）九局上的驚天逆轉兩分砲，再加上當家終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）3K無安打守門，最終球

MLB／東園少棒體驗運動家台灣日 林晉擇想成為大聯盟強投

MLB運動家隊今天舉辦台灣日，賽前傳出球隊高層介意台灣小將打贏美國組冠軍，要求小將把印有亞太區的T恤換成運動家隊T恤。開...

